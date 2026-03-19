Fraude VIP: qué penas podrían enfrentar y quiénes están detrás de las conexiones clandestinas en los barrios privados

Un exgerente de CALF explicó cómo se suele actuar ante este tipo de situaciones. También advirtió quiénes podrían estar detrás de las instalaciones ilegales.

El escándalo por las conexiones eléctricas clandestinas detectadas en barrios privados de Neuquén abrió un debate sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar los responsables y quiénes están detrás de las complejas maniobras técnicas necesarias para concretar el fraude . Desde la cooperativa CALF advierten que este tipo de casos suele terminar con sanciones menores en la Justicia, pese al perjuicio económico que genera.

Las irregularidades detectadas en viviendas de alto poder adquisitivo volvieron a instalar el tema en la agenda pública. Las investigaciones buscan determinar cómo se realizaron las conexiones ilegales y quiénes participaron en su instalación , ya que en muchos casos se trata de sistemas complejos que requieren conocimientos técnicos específicos.

El exgerente de CALF Roberto Mayorga explicó que, cuando se detecta una conexión clandestina, la cooperativa suele llevar el caso a la Justicia como parte de su política institucional. Sin embargo, señaló que en la mayoría de las situaciones las causas no derivan en penas de prisión, ya que el fraude eléctrico es considerado un delito menor dentro del sistema penal.

“Generalmente termina en una probation o en una multa”, indicó el exdirectivo al referirse al recorrido judicial de estos casos. Según explicó, la baja penalidad influye en la prioridad que la Justicia le asigna a este tipo de expedientes. En los tribunales conviven con delitos de mayor gravedad, por lo que muchas veces los procesos concluyen mediante acuerdos judiciales.

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En la práctica, la probation implica que el acusado evita una condena a cambio de cumplir determinadas condiciones fijadas por el tribunal, mientras que en otros casos se establecen sanciones económicas.

Mayorga recordó que en los antecedentes conocidos en la cooperativa casi no hubo casos de personas detenidas exclusivamente por fraude eléctrico.

Instalaciones que requieren conocimientos técnicos

Uno de los aspectos que más llama la atención en los casos detectados en barrios privados es el nivel de complejidad de algunas conexiones clandestinas. Según explicó el exgerente, estas maniobras suelen requerir conocimientos específicos sobre redes eléctricas y funcionamiento de los medidores.

Por ese motivo, una de las principales hipótesis apunta a personas con experiencia previa en el sector. “Quienes hacen esto generalmente son ex trabajadores de empresas eléctricas de la región o personas que tienen conocimientos suficientes para realizar este tipo de instalaciones”, explicó.

En muchos casos se trata de trabajos realizados a pedido y mediante pago, lo que implica la participación de alguien con experiencia técnica.

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Por qué es difícil detectar el fraude en barrios privados

Las urbanizaciones cerradas presentan características que complican la detección de este tipo de irregularidades. Mayorga explicó que, en la mayoría de estos barrios, las redes eléctricas están instaladas de forma subterránea, lo que hace mucho más complejo identificar alteraciones en el sistema.

“Las instalaciones están bajo tierra y eso vuelve más difícil encontrarlas”, indicó. Además, sostuvo que el tipo de intervención que se realiza no suele ser improvisado. Las conexiones clandestinas son preparadas con tiempo y buscan pasar desapercibidas dentro del sistema eléctrico.

Aun así, aclaró que los equipos técnicos de la cooperativa trabajan permanentemente para identificar irregularidades.

El control del fraude eléctrico forma parte de las tareas habituales dentro de CALF. Según explicó el exgerente, existen distintos mecanismos para descubrir estas maniobras. Uno de ellos es el sistema de “barrido”, que consiste en revisar de manera sistemática una cuadra o un sector completo para verificar el estado de los medidores.

Durante esas inspecciones, los técnicos pueden detectar consumos irregulares o alteraciones en las instalaciones. En otras ocasiones, los casos surgen a partir de denuncias realizadas por vecinos o advertencias del propio personal de la cooperativa cuando realiza trabajos en la zona. “Se revisan medidores permanentemente y de repente aparece una irregularidad donde no parecía haber nada”, explicó Mayorga.

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Un problema que no distingue barrios

Aunque los últimos casos detectados generaron repercusión por tratarse de viviendas ubicadas en barrios privados y con altos niveles de consumo eléctrico, desde la cooperativa advierten que el fraude no está limitado a un sector social específico. “Personas deshonestas hay con plata y sin plata”, señaló.

Según indicó, los controles se realizan durante todo el año en distintos sectores de la ciudad y cada año se detectan numerosos casos de conexiones ilegales. Algunos trascienden públicamente y otros se resuelven de manera administrativa o judicial sin mayor repercusión.

Mientras avanza la investigación sobre los denominados “enganchados VIP”, el foco ahora está puesto tanto en las eventuales sanciones judiciales para los propietarios de las viviendas como en identificar a quienes realizaron las complejas instalaciones clandestinas.