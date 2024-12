Gloria Ruiz destituida: uno por uno, lo que dijeron los diputados en la sesión

Por unanimidad, l a Legislatura de Neuquén aprobó en una sesión especial el proyecto de ley para separar de su cargo a la vicegobernadora Gloria Ruiz por "inhabilidad moral". La iniciativa tuvo 30 votos a favor, mientras que cinco diputados de los bloques de izquierda y Unión por la Patria se retiraron del recinto antes de votar por no ser autorizados a abstenerse.

La sesión especial terminó tras más de cinco horas de debate, y en un clima caliente, a partir del enfrentamiento entre los legisladores provinciales de UxP, que reclamaban por el derecho a réplica sin micrófonos, mientras que las autoridades de la cámara leían el proyecto de ley y lo sometían a votación apoyados por el alto volumen de los altoparlantes.

Los discursos de los diputados

El primero en tomar la palabra fue el diputado del MPN, Claudio Domínguez, que comparó el caso de Ruiz con el del senador Eduardo Kueider, que fue expulsado en el Congreso de la Nación. Explicó que podría haberse definido la expulsión por inhabilidad moral en el recinto con dos tercios de los votos y, sin embargo, se decidió abrir una comisión investigadora y ofrecer dos instancias de defensa de Ruiz. "Eso habla de la amplitud de esta cámara", dijo.

Domínguez criticó el proceso de defensa de la vicegobernadora, temporalmente suspendida, "es la segunda persona más importante de la Provincia de Neuquén y estuvo tratando de embarrar la cancha, generar distracciones y victimizarse". Aseguró que ella denunció que los diputados eran presionados a votar en su contra cuando en la última sesión especial tuvieron que escuchar la presión desde las tribunas.

María Isabel Sánchez

"Habló antes de que se vote y dijo que los diputados que votaran en contra iban a tener consecuencias legales, esa es una forma de presionar. Y luego la denuncia que hace a los cinco diputados en Comodoro Py y un mensaje de advertencia que hace a los demás de ampliar la denuncia", repasó el legislador, que consideró que esa estrategia de defensa apuntó a "generar inestabilidad en las instituciones".

El diputado emepenista criticó a Ruiz por no estar empapada de las inversiones que llegarán a la provincia por parte de las empresas petroleras. "Dijo a los medios que estaba abocada al trabajo legislativo, ayer se le preguntó por una publicidad que pasan en los cines diciendo que está trabajando en leyes de temas ambientales y género, se le preguntó cuántas leyes presentó y ella respondió que ninguna", dijo.

Domínguez explicó que Ruiz afirmó ser perseguida por el gobernador, Rolando Figueroa, por ser crítica hacia la gestión. "Pero no presentó ningún proyecto de comunicación en esta Legislatura para pedir informes o criticar el estado de las escuelas", dijo y aclaró que, si fuera cierto que el primer mandatario provincial la perseguía, no hubiera recibido una devolución presupuestaria para el Poder Legislativo y tampoco hubiera acudido a Casa de Gobierno para pedir "un paraguas político" durante los allanamientos.

El legislador repasó también las irregularidades que se detectaron en la defensa de Ruiz de este miércoles. En primer lugar, que habían solicitado protección para testigos que iban a declarar en su defensa pero, al llegar a la comisión, pidió que los propios diputados citaran a los convocados.

Además, criticó que diera varias versiones en la compra de una camioneta 4x4 y que admitiera haber sacado un crédito a nombre de su suegra cuando era intendenta de Plottier y, por lo tanto, una persona políticamente expuesta. "Nos insistían en que podíamos preguntar todo e insistían con preguntas sobre la pileta de natación, parecían que venían preparados para ese tema, pero en eso también hicieron agua", disparó Domínguez.

Afirmó que "se pisaban constantemente", porque Ruiz dijo que el terreno allanado con la pileta no era de ella y que tampoco conocía al dueño. Sin embargo, admitió saber quién era el arquitecto que había diseñado los planos, casualmente el hijo de Pablo Schapira, el asesor de prensa de la Legislatura a quien acusan de haber sido contratado por interposita persona.

Con respecto a las contrataciones irregulares, recordó que la propia Ruiz admitió que había dado de baja contratos porque no tenían cupo en la planta política. Durante la defensa salió a luz que tenía cupos libres y no los cubrió. "Eso es lo que estamos juzgando, es el comportamiento, cómo se desempeñó, qué es lo que hizo", dijo Domínguez, que instó a los diputados a votar la inhabilitación moral.

"Va a quedar un antecedente, por supuesto, pero no quiero ver abstenciones en esta cámara, esto es por sí o por no", cerró.

Lépore y un resumen en PowerPoint

El diputado de Neuquinizate, Francisco Lépore, llevó al recinto una presentación de diapositivas para hacer un resumen de la investigación y graficar el proceso ante el resto de los diputados. Aseguró que "limitamos los hechos que se podían constatar y que tienen relevancia" para la comisión investigadora, ya que también habían detectado "otras irregularidades que eran menores y decidimos ignorar".

A modo pedagógico, presentó las pruebas con un árbol que mostraba los contratos irregulares de al menos tres personas que trabajaban en la Legislatura. "El asesor de prensa que venía a trabajar y no estaba designado, ni siquiera ad honorem, y la persona que cobraba un sueldo no venía a trabajar", dijo y aclaró que no se pudo acreditar ninguna de las funciones que le atribuían a ella. Por ejemplo, que colaboraba en la elaboración de un proyecto de ley de educación que nunca se presentó.

Lo mismo pasó con el asesor legal de la Legislatura, Eduardo Olate, que cobraba a través de su esposa, y de la responsable de redes, Carina Salvatierra, que cobraba a través de su hermana. "Y que además vive en Buenos Aires", afirmó mientras mostraba las diapositivas.

También repasó la investigación de la Fiscalía de Neuquén por el desvío de casi 30 millones de pesos desde las cuentas oficiales de la Legislatura a las cuentas personales de Pablo Ruiz, que fue designado por su hermana Gloria como coordinador de Casa de las Leyes.

Omar Novoa

Repasó los contratos irregulares para agencias de publicidad y la confección de gigantografías "por montos desmedidos" y donde "el contenido la muestra como Gloria Ruiz y no como la vicegobernadora, no tiene el logo de la Legislatura y está en las cuentas particulares de ella". Y se quejó: "Los neuquinos pagamos más de 40 millones de pesos para hacer contenidos para las redes particulares de Ruiz".

En relación a la compra de la camioneta 4x4, dijo: "Nosotros no investigamos el enriquecimiento ilícito, pero nos parece preocupante que haya dado tantas versiones diferentes para justificar el origen de los fondos para pagar una camioneta de casi 80 millones de pesos", aseguró.

"Una de las versiones que dijo es que la pagó con ahorros de ingresos familiares de toda su vida, que podría ser verdad, pero no lo podemos contrastar porque no cumplió con la ley que exige presentar una declaración jurada de patrimonio antes de asumir", aseguró.

Cuestionó la falta de transparencia por no permitir el Tribunal de Cuentas acceda a los expedientes de contratos y compras, y agregó que desde octubre de 2023 tampoco se cumple la resolución interna de la Legislatura que impone actualizar un sitio web de "datos abiertos".

Por otro lado, cuestionó las actitudes posteriores de Ruiz durante la investigación "que apuntaban a generar una crisis más que resolverla", ya que hizo denuncias, amenazó con revelar "datos oscuros" e invitó a renunciar al gobernador en un mensaje en redes sociales.

Bermúdez aseguró que "Ruiz no está a la altura"

El diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, quiso sumar un octavo punto para argumentar la inhabilidad moral de Gloria Ruiz, al que definió la falta de capacidad para ejercer su rol y la poca conciencia sobre la responsabilidad que implica su función. "La función pública pesa en la nuca las 24 horas y hay que tener el cuello fuerte para soportarlo", dijo,

Para el legislador provincial, lo que se juzga es "una actitud, que incluye poco apego a las normas, amor por lo atajos y la cosa poco transparente". Agregó que las irregularidades surgen de "pensar que con un grupo de parientes poco capacitados se puede sobrellevar ese trabajo".

María Isabel Sánchez

"Yo le hice a la vicegobernadora una pregunta muy clara, de si estaba al tanto que la Legislatura enviaba transferencias de dinero a la cuenta personal de su hermano y dijo que no. Es claro que falta a la verdad. Cuando el BPN alerta a su hermano por movimientos sospechosos de lavado de dinero, no hubo reunión familiar para hablar sobre ese tema", dijo.

Repasó también las intrincadas versiones que justifican la compra de una camioneta 4x4, el atraso en la presentación de la declaración jurada patrimonial. Calificó como "fraude laboral" al hecho de solicitar servicios en la Legislatura a través de contratos con otras personas.

Específicamente apuntó contra Pablo Schapira, que ejercía de responsable de la comunicación de la Legislatura, que lo llevaba a hablar oficialmente de la institución en medios masivos de comunicación. "No estaba designado y manejaba contratos de pauta", expresó.

Cuestionó la falta de austeridad de la vicegobernadora, que gastó más de 30 millones de pesos en contratar a una sanadora o que había destinado más de 400 millones de pesos a gastos protocolares. "No iba a salud, a educación o seguridad, iba a gorra, bandera y vincha", dijo y felicitó a los diputados que no permitieron incrementar los gastos discrecionales del Poder Legislativo a 6 mil millones para 2025 "porque se iban a destinar fondos de todos los neuquinos en gorra, bandera y vincha".

Bermúdez señaló que se nota un cambio de época en la provincia. "Estas cosas pasan en todas las provincias en todos los países", dijo y aclaró que las cosas tienen que denunciarse, investigarse y castigarse. "La impunidad que tuvo durante años la política argentina se va disipando", afirmó.

Desde Hacemos Neuquén hablaron de la crisis institucional

El diputado de Hacemos Neuquén, Guillermo Monzani, aseguró que la sesión especial busca dar un cierre a un proceso que comenzó no solamente por la investigación sino por los debates del presupuesto. Agregó que Neuquén creció de manera exponencial en los últimos años y que necesita gobernantes que estén a la altura. "No hay lugar para grises, hay que votar por sí o por no", afirmó.

Reconoció el trabajo del equipo joven que confeccionó el informe de la comisión investigadora, liderados por Lepores, y también agradeció a la secretaria de cámara, a quien consideró "la persona más capacitada del equipo de Ruiz" y que fue inculpada de muchas irregularidades por el equipo defensor de la vicegobernadora.

Desde su bloque, el diputado Alberto Bruno aclaró que la "inhabilidad moral" busca juzgar actitudes pero no refiere a la salud mental de la mandataria. Y aclaró que en las 9 horas de defensa, Ruiz solamente habló unos veinte minutos. "El resto de la defensa la hicieron los abogados para aclarar algunas cuestiones que la terminaron por embarrar un poco más", dijo.

Omar Novoa

Dio algunos ejemplos de los puntos cuestionados, como un gasto millonario en banners de los que no se pudo explicar su ubicación. "No me pone contento esta situación", dijo y se quejó ante un ataque del abogado de defensor: "Dijo que estábamos obligados a levantar la mano y creo que ninguno de lo que estamos acá estamos obligados a nada".

Bruno aclaró que, a pesar del momento doloroso, es necesario que los diputados "nos hagamos cargo y votemos por sí o por no".

Coggiola cuestionó el ataque a los legislativos

El diputado de Neuquén Federal, Carlos Coggiola, destacó dos puntos de la defensa de Gloria Ruiz. "El abogado defensor agarró el reglamento interno de la Legislatura y aclaró que la distribución de los fondos era responsabilidad de la Secretaría de Cámara. Lo dijo infantilmente, como si estuviéramos en otro lado, cuando el inciso dice que tiene que tener supervisión inmediata del presidente y con el visto bueno del presidente", expresó.

A su vez, destacó que también se quiso endilgar la responsabilidad a los trabajadores de planta permanente de la Legislatura, algo que fue rechazado por el sindicato de ANEL.

"No es grato estar acá ni tener que expedirse en esta situación", dijo y agregó que él proviene de la misma ciudad que la vicegobernadora. "Tenemos muchas personas en común y caminaremos los dos por la misma ciudad. Quiero decirle a mi comunidad de Plottier que estoy en una situación difícil pero no dudo en absoluto de la dirección de mi voto porque los elementos expuestos en la causa me obligan a expedirme de esta manera sin lugar a dudas", afirmó.

A su turno, el diputado de Desarrollo Ciudadano-Comunidad, Matías Martínez, también adelantó su voto positivo y agregó que hace falta sentar un precedente para las próximas generaciones, que no pueden avalar los grises o matices en casos de defraudación al Estado.

La izquierda cuestionó la doble vara para medir la moralidad

A su turno, la diputada del FIT, Gabriela Suppicich, recordó que la investigación forma parte de una interna dentro del partido gobernante y que recién este jueves, mientras ellos estaban sesionando, se conoció que la vicegobernadora había dio imputada por un ilícito.

"Llama la atención que el Tribunal no pudo ingresar a auditar y nadie dijo nada, desde febrero a noviembre no podían auditar y recién lo anunciaron cuando se destapó la olla", dijo la legisladora y aclaró que la "inhabilidad moral" es una situación muy subjetiva, porque los bloques califican el accionar de Ruiz como terrible y nadie apoya su proyecto para que se investigue a los funcionarios que cobran o no por doble cargos.

Sin nombrarlo, apuntó directamente contra Bermúdez: "Lo de Ruiz es cuestionable cuando es de una fuerza política con una ministra que mata a un obrero en Orán". Y aclaró que es mentira que el objetivo de este proyecto sea "ir a fondo". "Al contrario, se investiga lo que el poder quiere que se investigue", expresó.

Adelantó su abstención en el voto y aclaró que desde la banca ya habían expresado las razones por lo que iban a abstenerse.

María Isabel Sánchez

El diputado Andrés Blanco afirmó que se trata de un escenario obsceno al mostrar a una vicegobernadora explicando cómo compró una camioneta de 90 millones de pesos cuando la gente la está pasando "horriblemente mal". "¿A quién no le genera indignación? Son privilegios que cuestionamos históricamente con todos los funcionarios, tenemos las pruebas de que somos consecuentes", se quejó.

"No tenemos ninguna duda de que la corrupción es inherente a los poderes y cada cosa que vemos lo confirma cada vez más", dijo y aclaró que hay que investigar los casos para llegar a la verdad absoluta, y no una mirada sobre una parte del problema. "La corrupción se tiene que terminar pero no la tienen que investigar las instituciones políticas que investigan de acuerdo a sus intereses", expresó.

Blanco retomó la palabra de Domínguez sobre el pedido de un "paraguas político" y cuestionó a Figueroa: "Qué pasaba si no había interna. Me permito dudar si su compañero de fórmula no conocía estas irregularidades del pasado".

Lichter hizo foco en la moralidad

Por su lado, la diputada Verónica Lichter, del PRO, aclaró que la "inhabilidad moral" no es subjetiva porque implica romper un pacto que se basa en el reglamento interno de la Legislatura.

"Rompe el pacto cuando no presenta la declaración jurada de bienes y lo hace 10 meses después, o cuando contrata por 30 millones de pesos a una sanadora suspendida por la propia Iglesia Católica por malversación de fondos", dijo y aclaró que también gastó 11 millones de pesos en un spot publicitario. "Son 41 sueldos mínimos con un spot de 30 segundos que dice que a dónde le gustaría estar", se quejó.

"Ella dijo que eran sólo desprolijidades administrativas", se quejó y agregó: "¿Podemos poner a administrar 56 mil millones de pesos a una desprolija? Por eso considero inhabilitada a Gloria Argentina Ruiz".

Parrilli acusó a la comisión investigadora de simular un juicio

La diputada de Unión por la Patria (UxP), Lorena Parrilli, aseguró que la celeridad con la que se hizo el proceso para expulsar a la vicegobernadora, de sólo tres semanas, demuestra que se trata de una persecución política y no de un proceso judicial por un ilícito.

"Nuestra abstención se basa en que la acción de la comisión investigadora que es bochornosa", dijo y aclaró que no hay objetividad en el proceso. "El gobernador creerá que esto no le toca y sí le toca, porque es su vicegobernadora", dijo y recordó que Cristina Fernández de Kirchner terminó el mandato con un vicepresidente como Julio Cobos, que votó en contra de la ley de retenciones. "Y no se lo expulsó ni se lo destituyó", dijo.

María Isabel Sánchez

Se enfocó en el cuestionamiento a los bombones. "Fue lo que hicieron las gestiones anteriores, que compraban medallas de oro o hamacas paraguayas para regalar a los diputados. Ella compró bombones para el Día de la Madre", dijo y agregó que atacaban a Ruiz por ser mujer o no ser abogada y no tener terminología para defenderse. También lamentó la chicana de los diputados de repartir bombones durante la defensa.

"Para mí es más fácil condenarla porque es adversaria políticamente nuestra. No nos representa ni tenemos nada que ver con Gloria Ruiz. Pero estoy convencida de que si convalidamos esta práctica vamos a dejar una mancha en la historia política de Neuquén", dijo y que es grave lo que va a suceder hoy.

Canuto: "Si siempre fue así, que esta vez sea la última"

El diputado del PRO, Damián Canuto, aseguró que Parrilli utilizó un ejemplo equivocado sobre Cristina Fernández de Kirchner. "Votar en contra en una resolución es su derecho como presidente de la cámara, pero nunca se pidió separar del cargo al vicepresidente de su segundo mandato, investigado por casos de corrupción, ese era el ejemplo que tenía que citar", afirmó.

"Aseguran que siempre fue así y que no es la primera vez. ¿Tenemos que aceptarlo? Esa es una aseveración injusta y si siempre fue así, pretendamos que esta vez sea la última", declaró.

Relacionó a los diputados "abstencionistas" que cuestionan el proceso en lugar del centro de la problemática y los comparó con la defensa de la vicegobernadora, que en lugar de centrarse en lo evidente, que son las irregularidades de la gestión, se atajaban con errores procesales, tratados internacionales o el texto -y no el espíritu- de las leyes.

Gass destacó el respaldo de la transparencia

A su turno, el diputado de la UCR, César Gass, aclaró que el momento que le toca vivir es doloroso para todos los diputados. En el radicalismo siempre estuvimos a favor de la transparencia y nuestro principio siempre fue condenar la corrupción. Agregó que en su partido político hay cláusulas pétreas de las que no se pueden apartar.

La comisión investigadora presentó un informe que nunca tocó el tema penal, para eso está el Poder Judicial. El descargo que hicieron ayer ante ese informe no logró conmovernos ni desactivar esas imputaciones, y por eso estamos acá.

También quiero destacar el carácter excepcional de esta herramienta utilizada en este caso puntual. Ojalá en los años que me queda acá no me toque nunca más tratar asuntos de esta naturaleza.

Novoa: "A partir de ahora no se va a apañar a nadie"

El diputado de Comunidad, Ernesto Novoa, se defendió de las acusaciones de Parrilli y retrucó recordando casos de corrupción de su partido. "Nos dicen que los políticos estamos lejos de la gente. Por supuesto que estamos lejos si cuando los políticos llegan al poder mejoran su vida pero no la de los demás", afirmó.

Aclaró que no se trataba de una cuestión de género y consideró que se trataba de una victimización. "No es por ser mujer, acá hay plazos fijos y extracciones de efectivo", dijo y cerró: "No soy yo, es la Constitución".

Darío Martínez cuestionó el proceso de destitución

El diputado de Unión por la Patria (UxP), Darío Martínez, cuestionó usar un proyecto de ley como instrumento para solicitar la expulsión de Ruiz como vicegobernador. "Lo que se va a votar en de extremada gravedad institucional y por eso pedí ser extremadamente cuidadoso con el proceso", dijo.

Y leyó el inciso que dio pie a la resolución para determinar la "inhabilidad moral". "La Constitución dice declarar por dos tercios de votos de la cámara el impedimento para ejercer su función por inhabilidad moral", dijo y aclaró que hay que hacer un proyecto de declaración y no una ley.

"La sociedad nos está mirando y nos exige transparencia. No quieren que todo siga igual y por eso tiene que modificarse la actuación del funcionario público", dijo y convocó a sus pares a tratar en una sesión especial para votar la ley de ética pública para "poner una lupa gigante arriba de cada funcionario".

Omar Novoa

"Este es el momento para que cambien las cosas, después de un hecho tan grave que se ponga una lupa sobre cada funcionario, que se lo investigue y al que no le guste, que no sea funcionario", aseguró.

Peralta reclamó a Figueroa por la elección de su compañera de fórmula

El diputado de Unión por la Patria (UxP), Darío Peralta, cuestionó el rol de la comisión A y acusó a los diputados de montar un circo en donde preguntaban más a los abogados que a la vicegobernadora. "Por cualquier defensa que hubieran hecho, el resultado ya estaba decidido", dijo.

También retomó el cuestionamiento de la falta de idoneidad y aseguró que el gobernador, Rolando Figueroa, podría ser acusado de falta de idoneidad para elegir a una funcionaria como compañera de fórmula.

Pidió el tratado de una ley de ética pública y convocó a llamar al reglamento interno, que da derecho a réplica a los diputados cuando se ven aludidos.