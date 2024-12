Gloria Ruiz ejerce este viernes su defensa y pone en juego su futuro como vicegobernadora

Irá a la Comisión A y abundan las especulaciones respecto a lo que argumentará. No se podrán formular preguntas y luego los diputados emitirán un despacho para su pase al recinto en una sesión especial.

A la comisión podrá asistir el total del cuerpo, es decir, los 35 diputados y diputadas de la provincia, pero no se podrán formular preguntas ni se permitirá interacción con los legisladores ni con los abogados, que sólo estarán en condiciones de cumplir el rol de asesoramiento hacia Ruiz.

Así lo explicó el presidente de la Comisión A, Ernesto Novoa, quien aclaró que no se trata de una “declaración indagatoria”. Señaló que “el derecho de defensa es un derecho humano y es lo que ella va a ejercer”.

ON - Legislatura (19).jpg Gustavo Chittaddino era prosecretario legislativo. Tiene 29 años de servicio en la Legislatura de Neuquén y está vinculado con una trasferencia por la compra de una camioneta. Omar Novoa

¿Cómo sigue el proceso? Cuando concluya la defensa de Ruiz, los 14 diputados y diputadas de la Comisión A votarán por mayoría simple un despacho al recinto para su tratamiento en una sesión especial que, se especula, se realizará la semana que viene.

Una vez en el recinto, para que se sancione la declaración de “inhabilidad moral” de Ruiz y, en consecuencia, su destitución, se requerirá de los dos tercios de los diputados presentes.

¿Qué argumentará en su defensa?

Ruiz fue citada el martes por la Comisión A y, al mismo tiempo, se le realizó una segunda notificación por escribano, con el traslado del informe y firmada por el presidente de la comisión, que se envió al domicilio particular de Ruiz. Es decir, se la notificó por dos medios: uno a través de la mesa de entradas de La Legislatura y el otro de modo personal.

Las especulaciones respecto de lo que la suspendida vicegobernadora argumentará para desacreditar el informe de la comisión investigadora giran en torno a lo que ya ha hecho de manera pública, y por lo que intentó, sin éxito, la intervención de la Justicia Federal. Es decir, defenderse con un ataque. “Como no tiene para refutar lo propio, ataca y dice que tiene denuncias y pruebas, pero hasta el momento no ha mostrado ninguna. No está hablando sobre los hechos que se le imputan, para nada, sino que lo que hace es atacar al gobernador, a la ministra más cercana a Figueroa (por Julieta Corroza), al presidente de la Comisión A y al titular de la comisión que la investigó”, razonó una fuente legislativa, que aseguró que los elementos presentes en el informe son “irrefutables”.

Las supuestas irregularidades

En el informe de la comisión investigadora se indicó, entre otras cosas, que se “ha detectado una alarmante cantidad de hechos que comprometen tanto la integridad del sistema administrativo de la Honorable Legislatura del Neuquén (HLN) como la confianza pública en nuestras instituciones”.

Los diputados resumieron en cinco aspectos centrales las supuestas irregularidades en las que podría haber incurrido Gloria Ruiz. El primero es el uso indebido de fondos públicos, al detectar transferencias y pagos a cuentas personales de funcionarios cercanos, sin justificación documental adecuada, teniendo de un lado a la vicegobernadora girando los fondos y del otro a su hermano recibiéndolos. Por otro lado, se constató la posible utilización de fondos públicos para beneficio propio, con el pago de servicios de imagen para Ruiz a título personal.

ON - Legislatura (12).jpg Omar Novoa

Contratos y sobreprecios

El segundo aspecto es de las contrataciones directas irregulares y sobreprecios, donde se observó que la práctica habitual de la administración de la Legislatura era contratar bienes y servicios sin “observar los procedimientos legales previsto a tal fin, sin licitación pública ni comparativas de precios, muchas veces utilizando justificaciones ajenas a las normativas legales. En varios casos además, se verificaron precios muy superiores a los valores de mercado”.

El tercero es la falsedad en declaraciones patrimoniales y declaraciones en medios públicos; el cuarto las designaciones irregulares y, el quinto, la obstrucción al control externo, relacionado esto a “negativa sistemática a permitir auditorías del Tribunal de Cuentas, mediante trabas administrativas y falta de acceso a información crítica, evidencia no solo una falta de compromiso con la transparencia y el control institucional sino también la posible necesidad de ocultar las irregularidades”.