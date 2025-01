Guerra contra las motos con escape libre en Neuquén: la Muni identificó a un grupo y evalúa denunciarlo

"No es para nada divertido y no causa ninguna gracia. Instamos no sólo a los jóvenes que conducen sino a sus padres y familiares. Tiene que haber un compromiso social", dijo el funcionario en una entrevista con LU5. Agregó que se trata de "jóvenes muy irrespetuosos, que están amedrentando a los vecinos e incluso tuvieron un conflicto con una vecina que los filmó y la Policía tuvo que intervenir".