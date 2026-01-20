Habilita Gratis: la Municipalidad implementó la licencia comercial gratuita por un año en Neuquén

Desde la Municipalidad de Neuquén afirmaron que buscan incentivar la formalización y el crecimiento del comercio local.

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que a partir de este año la licencia comercial será completamente gratuita y tendrá una vigencia de 12 meses.

Esta medida busca facilitar la apertura de nuevos negocios y reducir las barreras burocráticas y económicas para quienes desean invertir en la ciudad. “Queremos incentivar la formalización y el crecimiento del comercio local, brindando herramientas concretas para que más neuquinos puedan emprender”, expresó el Coordinador de Desarrollo Económico, Gastón Contardi .

La decisión fue celebrada por los nuevos comerciantes, quienes destacaron el ahorro que representa y la posibilidad de acceder a la habilitación sin costos adicionales.

Además, desde el municipio señalaron que se reforzará el acompañamiento técnico y administrativo para agilizar los trámites y garantizar la transparencia en el proceso de obtención de licencias.

Contardi recordó que esta iniciativa que, insistió, “es gratuita y tendrá una duración de 12 meses, amplía una medida del año pasado, que era de 6 meses”.

En 2025, la ciudad de Neuquén batió récords de apertura de comercios, con 1.207 nuevas habilitaciones y un número mínimo de cierres en 20 años. “Fue un acierto del intendente Mariano Gaido”, destacó.

El funcionario observó que la ciudad está en crecimiento, especialmente en áreas como gastronomía, turismo y economía del conocimiento.

También, recordó que se han implementado otros beneficios, como exenciones de patentes para vehículos cero kilómetro que son adquiridos en concesionarias neuquinas y eliminación de diversas tasas para fomentar la actividad comercial.

“Con este fomento que se hace, claramente el resultado es positivo, se observa un crecimiento sostenido en la economía local, entonces queremos seguir sobre este camino”, definió Contardi.

Patente gratis por ocho meses para los 0 km: el beneficio en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha un nuevo beneficio impositivo destinado directamente a los vecinos y vecinas de la ciudad: quienes compren un vehículo 0 km en concesionarias radicadas en Neuquén accederán a ocho meses de patente automotor gratuita.

La medida fue anunciada por el intendente Mariano Gaido con el objetivo de aliviar el bolsillo de quienes compran un auto nuevo y, al mismo tiempo, fortalecer el comercio local.

Durante la presentación, Gaido explicó que el eje central de la decisión es el beneficio directo para los neuquinos y neuquinas. “Esta medida está destinada a favorecer, a promocionar y a acompañar el crecimiento y la venta de unidades 0 km en lo que es el comercio neuquino”, afirmó, y remarcó que se trata de una política pensada para quienes viven en la ciudad y realizan sus compras en concesionarias locales.

El intendente detalló el alcance del beneficio y destacó su carácter diferencial: “Esto es único en el país. Es la única ciudad del país que tiene este beneficio y ya teníamos seis meses, pero ahora le hemos adicionado los ocho meses y con una condición importante, que compren esa unidad 0 km en la ciudad de Neuquén”.

“Es una apuesta muy fuerte al crecimiento económico y al crecimiento de las ventas que van a suceder en la ciudad de Neuquén y además una inversión del Estado municipal en 2.000 millones de pesos que tiene que ver con el beneficio impositivo que tienen hoy todos quienes lleven adelante venta de unidades 0 km en la ciudad Neuquén capital”, explicó el intendente.

Reiteró además que la condición clave es que el beneficio alcanza exclusivamente a quienes compren vehículos 0 km en concesionarias radicadas en la ciudad y para residentes neuquinos.