Habló el neuquino detenido en el penal de Bariloche acusado de querer iniciar incendios

Alojado en una celda junto a otras personas privadas de su libertad, pasó de dormir en carpa y colaborar con los brigadistas a estar encerrado en una celda preocupado por su integridad y la de su mamá: "apenas entré la primera noche no pude dormir, escucho ruidos y voces,", recordó Nicolás a 22 días de su ingreso en el penal donde le asignaron un colchón ubicado en un rincón de una celda sobrepoblada donde se alojan personas ya condenadas. "Estoy durmiendo en el piso, a la noche está la parca, como dicen acá", dijo y agregó: "a pesar de todo, siendo inocente, estoy acá en el penal cuando tendría que estar en la comisaría , no era necesario, pero directamente me mandaron al penal".

Además de insistir en que la culpabilidad de Nicolás no está demostrada, los organismos de derechos humanos y organizaciones que reclaman que recupere la libertad argumentan que al ser acusado de delitos excarcelables no tendría que permanecer detenido . Por su parte, en las audiencias de impugnación, su defensor oficial insistió en que no hay pruebas contundentes en su contra ni existe riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

incendios.jpg @AHathawayNews

En tanto, las pericias que realizó la justicia rionegrina confirmaron que la botella de combustible que encontraron cerca de Nicolás al momento de su detención, no tenía sus huellas dactilares, y constataron que su mochila no tenía rastro de combustible. Solo resta la pericia a su celular del que sólo peritaron uno de los dieciséis gigas en 20 días.

Quién es Nicolás Heredia

Nicolás Damián Heredia es el nombre completo del joven de Senillosa acusado de querer incendiar el Mallín Ahogado, la zona rural de El Bolsón, a donde fue a conocer y de paso empezó a conseguir changas. Como a la gran cantidad de turistas que visitaban el lugar, el comienzo de los incendios el jueves 30 de enero lo sorprendió y cambió sus planes, pero en vez de volverse a su hogar, comenzó a acompañar al dueño del camping El Rústico, donde acampaba, a las zonas de emergencia.

De esta manera, comenzó a trabajar como voluntario para apagar los incendios. En diálogo con LMNeuquén, Mirta Sandra Gramajo, su mamá, pidió que periten su celular porque diariamente su hijo le enviaba videos y fotos de cómo ayudaban a los pobladores para salvar sus casas del avance de las llamas.

Fabián Pazos tiene 51 años y es el dueño del camping que alojó a Nicolás. El 5 de febrero también fue demorado cuando fue estaba defendiendo a Nicolás frente a la acusación de la policía. Al igual que otras personas acusadas, el juez desestimó la imputación. En diálogo con LMNequén recordó cómo conoció al joven de Senillosa: "llegó como turista un par de días después de que empezó el fuego y empezó a colaborar, para mi entender es un héroe que está marginado". También dijo que lo ayudaba en su casa, donde tiene un refugio de 15 perros.

000-49-a78a3 (1).jpg

Para el señor que todos los días se trasladaban solidariamente con el joven acusado hasta Wharton, una zona muy afectada por los incendios, se trata de una causa armada donde hubo un episodio clave que la justicia desestimó: "una persona lo señaló como sospechoso y ahí empezó la investigación, pero desde el principio no tenía nada que ver porque su mochila estaba llena de sandwiches para los brigadistas, era una sospecha común ordinaria, hasta que apareció otra persona con una botella".

De acuerdo al relato de Tomás quien también presenció aquel momento cuando pasaba en la moto y se acercó a ver qué pasaba porque vio a Fabián, vecino suyo, explicó a LMNeuquén: "en ese momento el policía me pidió y retuvo mi documentación, escuché que Fabián defendía a Nico, a quien yo no conocía, y veo que llega atrás otro muchacho con una botella en la mano diciendo que él había visto sospechoso a Nico y lo había seguido y que había encontrado eso en el camino que seguro lo había tirado, ahí lo detienen a Nicolás" y agregó que "la policía apoyó la botella al lado de la mochila de Nicolás y esa es la foto que circuló".

En tanto, al juntarse mucha gente, explicó que la policía decidió llevarlos detenidos injustificadamente a la Comisaría 12 de El Bolsón: "previo a esto en Wharton una chica de derechos humanos nos pide nuestros datos a Nicolás y a mí y entonces afuera de la comisaría se empieza a juntar gente conocida en defensa nuestra, van muchos amigos míos, Nicolás estaba completamente solo, porque nadie lo conocía, después empiezan a reprimir".

neuquino- detenido- incendios- El Bolsón.jpg

Al enterarse de que la medida cautelar de prisión preventiva se extendió hasta el 7 de marzo y los pedidos de la defensa oficial eran desestimados por el juez, su mamá y Vanesa, una amiga, viajaron desde Senillosa para instalarse en Bariloche y tratar de conseguir un abogado de Río Negro, pero todavía no consiguieron recursos suficientes para pagarlo.

Previamente, le grabaron unos videos desde su hogar en Senillosa, donde sus hermanas y una maestra que tuvo en tercer grado le enviaban fuerzas. También organizaron marchas en Senillosa y Bariloche para visibilizar el caso.

"La estoy luchando para no sentirme mal, cuando salga no sé cómo me voy a sentir, no sé si voy a tener que ir al psicólogo para expresarme sobre lo que estuve sufriendo acá en el penal de Bariloche", dijo Nicolás desde el penal y sostuvo: "a pesar de todo tengo que estar bien para que mi vieja esté bien, no se sienta mal, no me vea que estoy mal, eso es todo,".

Manu (79).png

“Mi hijo es inocente. No fue al Bolsón a hacer fuego. Era la primera vez que viajaba. Hizo changas y se fue a conocer. Se lo llevaron por su cara. Lo vieron raro. Es morocho, medio decaído. Se lo llevaron por ser humilde, porque pensaban que no tenía a nadie, pero acá estoy yo”, dijo la mamá, con la decisión de pelear hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia.

En tanto, para Pazos, el dueño del camping, la causa que tiene como único imputado a Nicolás, no resuelve quiénes son los verdaderos culpables del incendio que ya quemó más de 70 mil hectáreas de bosques y casas en la comarca andina. En este sentido, insistió que en el rol del joven que colocó la botella al lado de Nicolás: "lo desconozco, eso es lo que nos extraña a nosotros, no fue detenido en ese momento para hacerle un peritaje o una declaración por la famosa botellita de la foto".