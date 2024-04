Hace un año, los neuquinos revalidaban el reseteo político en Neuquén capital

El romance del “lord mayor” con los vecinos capitalinos había comenzado cuatro años atrás cuando destronó del gobierno local al espacio que lideraba, Horacio “Pechi” Quiroga, mentor, arquitecto y patrón de 20 ininterrumpidos de gobiernos locales opuestos al MPN.

Gaido gana las elecciones.jpg

Fue el primer reseteo de la política a nivel nacional. Ocurrió, el 22 de septiembre de 2019, en la ciudad de Neuquén y lo tuvo a Mariano Gaido como principal protagonista. En aquella elección alcanzo el triunfo con casi el 40 por ciento de los sufragios, relegando a un segundo lugar al candidato a intendente del PRO; Marcelo Bermúdez, que cosechó el 30 por ciento de los votos en juego.

Construyendo gobernabilidad

De aquella elección del 2019 a la del 2023, Gaido incremento su caudal de apoyo en mas de 3 puntos, mientras que la oposición, tomando en cuenta al segundo sector más votado en cada comicio, tuvo un retroceso de casi 8 puntos.

El intendente capitalino, en 2019, llegó a la intendencia como candidato del MPN, pero también con un fuerte apoyo de partidos que adhirieron a su candidatura. Incluso muchos ya no disimulan que el intendente saliente habría quedado seducido por sus formas de actuar en política y le habría prestado a varios de sus alfiles territoriales para que avanzara con éxito en su postulación.

aniversario ciudad saludo pechi gaido.jpg Sebastián Fariña Petersen

El proceso electoral del año pasado no fue tan distinto al del 2019. Ya con la ausencia física de Quiroga, Gaido consolido su compromiso con un segmento importante del “quiroguismo residual” pero también abrevó en las turbulentas aguas del peronismo neuquino y de la izquierda moderada. Distintos observadores de la política local también vieron ese día, el acompañamiento o compartimento de favores de dirigentes de distintos espacios que apoyaban al ahora gobernador Rolando Figueroa y que en territorio distribuyeron la boleta del candidato a intendente de Primero Neuquén. El cruce de favores de aquel día es parte de las innumerables versiones que quedan allí en el ideario popular durante años y sin comprobar.

Mariano, el interprete

Gaido supo interpretar las exigencias del electorado capitalino alejándose de cualquier identificación con el mapa del MPN, instalando el logo del pulgar para arriba de Primero Neuquén. Fue el gesto hacia un electorado que mostraba su necesidad de cambio en la ciudad, pero sin darle todo el crédito al partido provincial.

El intendente de la principal ciudad de la Patagonia supo sortear las olas de las exigencias del momento. Incluso profundizó ese aislacionismo o distanciamiento del partido provincial. Gaido, hoy, es más un producto de la política externa al MPN que del propio MPN.

De ello dan cuenta innumerables reuniones de dirigentes, del partido provincial, que se han realizado en el ultimo año de las cuales no ha sido parte. Muchas porque no fue invitado y otras tantas porque no estuvo en su ánimo ser de la partida.

Tampoco aparecen fotos junto a referentes del MPN como puede ser el caso de los ex gobernadores, y actuales autoridades partidarias, Jorge Sapag y Omar Gutiérrez. No tiene que ver con distanciamientos personales. Es estrategia política pura. El “Lord Mayor” abona y profundiza su liderazgo politica por afuera del partido provincial.

Pulgar para arriba, pero sin mapita

Como hace casi cinco años, Gaido trabaja su perfil de dirigente político sin arraigo en el partido provincial, pero con identidad y peso territorial propio.

Muchos especulan con que el intendente de la capital provincial tome el liderazgo del partido provincial. Situación difícil de concretar. Al intendente capitalino se lo nota cómodo en su rol de máximo exponente político opositor al gobierno de la provincia. También ha sabido tejer los hilos comunicantes propios con el actual gobernador, Rolando Figueroa, sellando un acuerdo de acompañamiento mutuo sin especulación políticas electorales por delante.

Cada uno en su rol, atendiendo su juego, trabajando por el bien común de la ciudadanía.

La buena relación con Figueroa

Ambos, son conscientes del momento histórico que les toca vivir en sus funciones, pero también saben que la relación entre ambos debe ser sin intermediarios. A la luz de los hechos está claro que han aprendido la lección y que la relación está cada vez más madura.

Son muchas las especulaciones que se abren sobre el futuro de Gaido en la política. Por lo pronto tiene en su palmarés el haber sido el dirigente que destronó al quiroguismo de sus 20 años ininterrumpidos en la administración de la ciudad de Neuquén, y ser el segundo intendente en la historia de la ciudad en haber logrado ser reelecto en su función.

ROLO GAIDO.jpg

Sabe Gaido, de todas las alternativas que se barajan sobre su persona y destino político. Hay capital político y peso territorial, pero es consciente del compromiso que mantiene con el actual gobernador, Rolando Figueroa, y la necesidad de estar “espalda con espalda” para enfrentar los tiempos políticos y económicos que se avecinan.

Gestión y logros

Enfrascado en su gestión de gobierno, alienta al gabinete de secretarios y subsecretarios a estar presente en cada rincón de la ciudad y ser “permeables a las exigencias y demandas de nuestros vecinos y vecinas”.

Es el mismo mensaje que mantuvo durante la campaña electoral del verano del 2019, que lo luego lo llevó a ocupar el sillón principal del segundo piso del Palacio Municipal. El mismo que por estos días ocupará por espacio de otros tres años y medio.

El 2027, está muy lejos. Solo lo traen al presente, aquellos que, en la política especulan permanentemente, con el único fin de dividir para seguir vigentes.

SFP Presupuesto municipal gaido (10).JPG Sebastian Fariña Petersen

El reseteo político en la Argentina marcan el comienzo de una nueva época. En la ciudad de Neuquén se originó el 22 de setiembre de 2019 y fue revalidado hace poco más de un año atrás con la reelección de Mariano Gaido como intendente de la capital provincial.