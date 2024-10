Home office para diputados: el proyecto cosechó críticas y puso el ojo en el Deliberante

La presentación de un proyecto de resolución en la Legislatura de Neuquén para permitir la participación remota de los diputados en las reuniones de comisión a través de plataformas virtuales despertó algunas críticas entre legisladores provinciales y otros referentes de la política neuquina. El intercambio también puso el ojo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, donde la participación remota en las reuniones sigue vigente desde la pandemia de coronavirus, incluso cuando no hay riesgo sanitario.

La iniciativa busca instituir de manera formal la posibilidad de hacer reuniones de comisión híbridas. De este modo, se busca modernizar el trabajo legislativo y favorecer la vinculación de los diputados del interior de la provincia con su territorio, además de permitir la participación de especialistas invitados de puntos alejados de Neuquén capital. Sin embargo, las voces críticas consideran que podría entorpecer el trabajo en la Legislatura y generar privilegios que la mayoría de la población no tiene.

Juan José Dutto fue legislador en cuatro oportunidades y es el ex Defensor del Pueblo. Esta semana circuló un comunicado de su autoría que rechaza la posibilidad que los diputados gocen del beneficio de "home office" cuando la gran mayoría de los trabajadores del sector público y privado volvieron a trabajar en sus puestos de manera presencial.

"Me expreso como un simple ciudadano con experiencia legislativa y política. Me sorprendo con este proyecto y por los fundamentos que lo sustentan", dijo Dutto en diálogo con LU5. Y agregó: "Hay un sinnúmero de formas de optimizar la actividad legislativa que no signifique la eliminación de la obligación de los diputados para trasladarse a cumplir su deber".

Según se indicó, las reuniones de comisión se realizan los días martes, miércoles y jueves. De esta manera, los legisladores del interior tienen la posibilidad de viajar a sus localidad de origen para tener contacto con la población. Además, el pago de sus dietas contempla un adicional por arraigo en caso de que tengan que instalarse en la capital para cumplir su rol como diputados provinciales.

"Hablan de la seguridad física por cuestiones viales cuando hay mucha gente que se traslada a diario por trabajo, tanto privado como público. Imaginen cuando el gobernador o los ministros viajan para ir a recorrer la provincia, que digan que no lo van a hacer por un posible accidente", afirmó Dutto. Y señaló que esta posibilidad "puede constituir un privilegio de clase. Que cierto sector de la población tiene la posibilidad de hacer algo que el resto no".

"Si se hiciera efectivo, los diputados podrán trabajar con cierta comodidad pero lo van a hacer seguramente, por mi experiencia, en detrimento de la gestión legislativa propia y conjunta", dijo. Y añadió: "No mejorará la actividad de las comisiones ni de la cámara, no va a mejorar la productividad, se va a dificultar la comunicación entre los pares, el trabajo entre asesores, las actividades conjuntas y propias del Poder Legislativo".

El formato híbrido del Concejo Deliberante

Mientras que en la Legislatura neuquina se debate la posibilidad de retomar el modelo de home office, los concejales de la ciudad de Neuquén ya utilizan este sistema de comisiones híbridas. La posibilidad de participar de las reuniones por videoconferencia, que se había instalado durante la pandemia de coronavirus para evitar riesgos sanitarios, sigue vigente en el período 2024.

Según las publicaciones institucionales del Concejo Deliberante, la práctica es habitual e incluso los presidentes de las comisiones muchas veces coordinan el encuentro desde la virtualidad, cuando el resto de los concejales que integran el espacio están presentes en la sala de reuniones de calle Leloir.

La diputada provincial por la Libertad Avanza, Brenda Buchiniz, se expresó en contra del proyecto que impulsa el home office en la Legislatura y apuntó contra los concejales capitalinos. "Los concejales (que se supone viven todos en la ciudad) pueden participar de las comisiones y sesiones desde su casa, desde una cabaña en la cordillera o desde Miami", publicó en su cuenta oficial de X.

Por su parte, Dutto, que criticó la postura a nivel legislativo, defendió la posibilidad de sostener esta práctica en el Concejo. "No es lo mismo el caso del Concejo Deliberante que sí utiliza este sistema. No trabajo en el Concejo pero me interesan los temas municipales, allí hay un protocolo de hacerlo si es que hay algún tipo de inconveniente, pero está controlado por Presidencia", señaló.

"Siempre puede surgir algún tipo de inconveniente pero es una minoría que utiliza eso y cuando se hace, se hace para cumplir la responsabilidad legislativa. En lugar de faltar con inasistencia justificada, se conecta desde la casa", dijo Dutto. Sin embargo, en el repaso por las reuniones de comisión difundidas por el Concejo, se observa que en casi todas las reuniones de comisión hay al menos un concejal conectado de manera virtual en el formato híbrido.

De qué trata el proyecto para diputados

El proyecto de resolución fue impulsado por la diputada provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Daniela Rucci, y lleva las firmas de Gabriel Alamo, Paola Cabeza, Ramón Fernández, Gerardo Gutiérrez, Claudio Domínguez, Juan Sepúlveda y Patricia Fernández (MPN); Carina Riccomini (Juntos) y César Gass (JxC-UCR).

Según se informó desde la Legislatura, entre los requisitos que contempla la propuesta para poder asistir de manera virtual –mediante la plataforma digital dispuesta a tal fin- figuran acreditar la identidad durante toda la reunión; mantener la cámara encendida y solicitar la palabra mediante el chat de la plataforma. La medida aplicará para la participación en cualquiera de las 11 comisiones permanentes del Poder Legislativo.

La propuesta regula la participación virtual en las comisiones, contemplando la posibilidad de combinar tanto la presencialidad como la virtualidad, en un sistema híbrido de participación, sin que ninguna de las dos opciones opere como exclusiva. En efecto, la iniciativa prevé la posibilidad de realizar las reuniones de manera exclusiva por videoconferencia solo en circunstancias excepcionales y cuando resulte desaconsejable los encuentros presenciales o por razones de fuerza mayor.

Los fundamentos retoman los ejes principales sobre los que se asienta la iniciativa, entre ellos la posibilidad de fomentar el federalismo y la representación territorial; el respeto y la consideración hacia los diputados y las diputadas del interior neuquino; la seguridad e integridad física de los legisladores y las legisladoras; la flexibilidad y adaptación a la agenda legislativa; la continuidad legislativa en contextos adversos y la modernización y aprovechamiento de tecnologías.

El texto también indica que "en caso de fallas técnicas que afecten la participación remota, la reunión de comisión podrá suspenderse temporalmente a fin de restablecer la conexión, o bien continuar con la participación de los diputados presentes, según lo decida el presidente de la comisión. Si la falla técnica es general y afecta a varios diputados, el presidente de la comisión podrá reprogramar la reunión".