Intensa búsqueda de dos jóvenes desaparecidos en Neuquén Capital

Un hombre de 34 que fue visto por última vez hace 48 horas y otro de 26 cuya denuncia por su desaparición fue más reciente.

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió un pedido de ubicación y paradero para dar a conocer a la comunidad sobre la desaparición de dos jóvenes que son intensamente buscados en la ciudad de Neuquén .

Uno de ellos se encuentra desaparecido desde el miércoles 7 de octubre de su domicilio de esta capital. Se trata de Renzo Alberto Quiñones Cortez de 34 años con domicilio en el sureste de la ciudad. De acuerdo a la descripción que realizaron ante la Policía, es un hombre de nacionalidad argentina, de una altura de 1,83 metros; de tez blanca, cabellos cortos marrones, ojos marrones y contextura fìsica robusta.

Al momento de ausentarse se lo vio en el barrio Confluencia con la siguiente vestimenta: campera azul, saco celeste, pantalón de vestir celeste y zapatos negros.

Ante cualquier información, solicitan que se comuniquen a la Comisaría 19º al telèfono: (299) 4400796.

Desaparecido en pleno centro

El otro joven que es intensamente buscado por la Policía para dar con su paradero tiene 26 años. De acuerdo a la denuncia de su desaparición, se lo vio por última vez este viernes en pleno centro neuquino.

Se trata de José Manuel Valdebenito Rodríguez, de nacionalidad argentina y una altura de 1,80 metros. Siempre, según la descripción brindada por la Policìa provincial, es un joven de tez blanca, cabellos castaños cortos, ojos marrones y contextura fìsica robusta.

Su vestimenta al momento de ausentarse:tenía un buzo beige con capucha, pantalón corto negro y zapatllas blancas.

Ante cualquier información solicitan comunicarse con la Comisaría Primera al (299) 5867520.