Neuquén
  • Dolar oficial $ 1.535,0
  • Dolar informal $ 1.540,0
  • Dolar CCL $ 1.606,6
  • Dolar MEP $ 1.542,9
  • Riesgo país 589,0
Neuquén
La Mañana desaparecidos

Intensa búsqueda de dos jóvenes desaparecidos en Neuquén Capital

Un hombre de 34 que fue visto por última vez hace 48 horas y otro de 26 cuya denuncia por su desaparición fue más reciente.

Dos jóvenes son intensamente buscados en Neuquén.

Dos jóvenes son intensamente buscados en Neuquén.

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió un pedido de ubicación y paradero para dar a conocer a la comunidad sobre la desaparición de dos jóvenes que son intensamente buscados en la ciudad de Neuquén.

Uno de ellos se encuentra desaparecido desde el miércoles 7 de octubre de su domicilio de esta capital. Se trata de Renzo Alberto Quiñones Cortez de 34 años con domicilio en el sureste de la ciudad. De acuerdo a la descripción que realizaron ante la Policía, es un hombre de nacionalidad argentina, de una altura de 1,83 metros; de tez blanca, cabellos cortos marrones, ojos marrones y contextura fìsica robusta.

Al momento de ausentarse se lo vio en el barrio Confluencia con la siguiente vestimenta: campera azul, saco celeste, pantalón de vestir celeste y zapatos negros.

Ante cualquier información, solicitan que se comuniquen a la Comisaría 19º al telèfono: (299) 4400796.

Desaparecido en pleno centro

El otro joven que es intensamente buscado por la Policía para dar con su paradero tiene 26 años. De acuerdo a la denuncia de su desaparición, se lo vio por última vez este viernes en pleno centro neuquino.

Se trata de José Manuel Valdebenito Rodríguez, de nacionalidad argentina y una altura de 1,80 metros. Siempre, según la descripción brindada por la Policìa provincial, es un joven de tez blanca, cabellos castaños cortos, ojos marrones y contextura fìsica robusta.

Su vestimenta al momento de ausentarse:tenía un buzo beige con capucha, pantalón corto negro y zapatllas blancas.

Ante cualquier información solicitan comunicarse con la Comisaría Primera al (299) 5867520.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel