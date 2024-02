Juan Luis Ousset: "En Neuquén estamos haciendo lo que nos pidió la gente y que prometimos en campaña"

- ¿Cómo se llegó a la determinación de achicar la planta política?

- Acá estamos haciendo ni más ni menos que lo que nos pidió la gente, respondiendo al compromiso con la ciudadanía. Llevando adelante una política integral que tiene que ver con ordenar el Estado, reducir gastos de la política, eliminar gastos superfluos y enfocarnos en áreas esenciales del gobierno que tienen que cumplir tareas de atención primaria. El objetivo creo que fue logrado satisfactoriamente, aún nos queda por aprobar algunas estructuras, pero ya sabemos que la reducción va a ser de 32.000 millones de pesos en este año, con lo cual estamos satisfechos con el trabajo que venimos realizando, que se suma a otras acciones de gobierno que fueron planteadas por el actual gobernador y nosotros con el resto de los integrantes del gabinete dimos respuesta a ese objetivo.

- ¿Qué acciones?

- Lo que prometimos en campaña. Nuestra provincia es injusta, hay demasiados privilegios, sectores que les va bien y muchos sectores que les va mal. El gobernador en su primera semana de gestión envió a la Legislatura el proyecto de ley para eliminar las jubilaciones de privilegio, lo cual constituye todo un mensaje, y me parece de alta contundencia, y también para quienes somos funcionarios del gobierno para continuar con esa línea de trabajo.

Estamos muy centrados y orientados en la búsqueda de un gobierno eficiente, austero, responsable, ágil, que pueda orientar los recursos hacia donde la gente los necesita.

- ¿Se cumplieron estos objetivos?

Estamos cumpliendo, en primer lugar, con reducir y eliminar los gastos que no son necesarios. También hemos orientado una definición concreta de terminar con alquileres de camionetas, las innecesarias, por supuesto, siempre resguardando las tareas esenciales. Hemos eliminado celulares y todo aquello que no responde a una tarea que tiene que realizar el Estado.

- ¿Cuánto dinero implicó eso?

- Se suma, en principio, a un dato que es contundente, porque al final de la gestión van a ser 128.000 millones de pesos los que se reduce el gasto de la política. En algunas áreas, por supuesto, la reducción fue mayor, en otras fue menor, precisamente por la tarea que se desempeña. Obviamente, la salud, la educación, la seguridad, son áreas centrales y el gobierno está muy enfocado en fortalecerlas y, por supuesto, ahí hay que orientar los esfuerzos a optimizar el trabajo.

Pero en otros sectores, nosotros veíamos que estaban sobre dimensionados, sobre todo la planta política, y bueno, ahí ha sido contundente la reducción, que en algunos casos es de hasta el 70%. Creo que el trabajo integral y lo que yo considero una primera política pública de gobierno, que tiene que ver con ordenar el Estado, con hacer más eficiente el gasto público, la estamos cumpliendo.

- ¿Cuánto tiempo más llevará este reordenamiento del Estado?

- Yo creo que en realidad la gestión pública y las gestiones de gobierno se tienen que ir permanentemente revisando, cómo van funcionando sus estructuras. Pretendemos, y fue una indicación del gobernador, que cada área tenga un sentido, que cada persona que se incorpora al Estado cumpla una tarea determinada, y tenga clara cuál es su tarea y la misión del área.

- ¿Del panorama que se encontró el más complejo fue el del ex Ministerio de Desarrollo Social, o hubo otras áreas en las que detectaron muchas irregularidades?

- Nosotros encontramos irregularidades, algunas no fueron informadas de la manera que nosotros esperábamos, y en este sentido, y también producto de eso, se crea un área de recursos humanos que centraliza la información para poder tener certezas sobre los datos. Pero, aún así, ya hemos enviado más de mil cartas de documento que tienen que ver con diferentes situaciones de irregularidad, algunas con gente que no viene hace años a trabajar, algunas con personas que no se habían presentado en los primeros días del mes de enero, y otra gente con otro tipo de certificaciones. En definitiva, también el caso de la denuncia que hubo por percepción de salario y de un plan social, por supuesto, gravísimo e indignante. Y cada persona con su derecho de defensa, donde se han iniciado sumarios también.

La ciudadanía votó un cambio con determinadas premisas, para hacer más justa la provincia, en poner los recursos en educación, empleo, salud y vivienda. Es lo que estamos haciendo y, sobre todo, eliminando los gastos superfluos, innecesarios, y orientarlos hacia donde tienen que ir.

- ¿Están los recursos que necesita salud y educación?

- Quienes hayan ido siguiendo la trayectoria de estos 60 días de gobierno, pueden dar fe que el ministro de Salud y la ministra de Educación han recorrido absolutamente todas las localidades, de que están muy compenetrados con la tarea que tienen que realizar y que van a hacer todos los esfuerzos necesarios, incluso en el tema de salud, a través de la sanción de una ley de emergencia, que le permita tener mayor flexibilidad, precisamente para paliar situaciones.

Pero en ambas carteras están muy enfocados en buscar las soluciones, recorriendo, asistiendo, encontrando dónde están las falencias y, en todo caso, trabajaremos el doble para encontrar las soluciones y para que tanto el sistema educativo como el sistema de salud, que en este último caso no sólo funcione, sino que vuelva a ser un ejemplo a nivel nacional y regional.

En educación, su vez, estamos llevando adelante el programa más ambicioso de la historia de becas, con lo cual la mirada del gobernador me parece que es contundente en este aspecto: La educación es un pilar central de la gestión de gobierno, y estoy seguro que vamos a dejar una huella en esa área.