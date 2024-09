Juicio por la explosión y muerte en Aguada San Roque: por qué fue absuelto el exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza,

Roberto Deza fue el único absuelto por el tribunal, que falló de manera unánime contra otros tres ex integrantes de Obras Públicas y dos miembros de la empresa constructora.

Durante la lectura del veredicto del juicio, el juez Ignacio Pombo manifestó que "al analizar las conductas atribuidas al máximo responsable de la secretaria de Obras Públicas no escapó a la mirada del tribunal, la desidia con la que se ha manejado esta obra pública en particular. Tampoco, y conforme surgió en el juicio, las personas que intervenían desde las áreas que manejaban las obras contratadas defendían más los intereses de las empresas contratistas que los de la administración pública".

Durante su alocución, el juez destacó un audio en el que "una persona de sexo femenino le envió a (Raúl) Capdevila -director provincial de Obras Públicas- donde lo advertían que los inspectores trabajaban para la administración y no para la empresa", pero también hizo referencia al testimonio del ingeniero Hugo Alberto Cariou, que "se refirió a la promiscuidad que existía entre los inspectores y los contratistas".

Pombo sostuvo que "si bien creemos que esa falta de transparencia y control que expuso ese testigo puede haber sido la regla dentro de la subsecretaria de obras públicas, también consideramos que los acusadores no han traído elementos suficientes".

Falta de pruebas contra el exsubsecretario de Obras Públicas

"Eso no se pudo acreditar en el juicio, por el contrario, las pruebas que se han producido respecto a Roberto Deza no alcanzan para demostrar que conocía que las obras de la escuela de Aguada San Roque no estaban finalizadas al momento en que se elevó para la firma del certificado 1521 que habilitó el pago", indicó el miembro del tribunal.

Y consideró que "por eso, en el caso de Deza, esa falta de pruebas de que conociera personalmente que la obra no se encontraba terminada o del resto de las irregularidades que hemos referido respecto de esa contratación impiden destruir o superar la presunción de inocencia que lo ampara", por lo que se resolvió su absolución.

En el fallo histórico, para el tribunal, que además de Pombo integraban Maximiliano Bagnat y Lisandro Borgonovo, se declaró responsablemente penal del delito de estrago culposo agravado, de manera unánime, a Diego Bulgheroni y Héctor Villanueva (representantes de la empresa contratada para la obra), y los exfuncionarios Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas), Sergio Percat (director de Obras Contratadas).

Los cinco acusados por estrago culposo agravado "generaron un cuadro de riesgo que se plasmó en el resultado lesivo", dijo Pombo al leer el veredicto final.

En 10 días comunicarán las argumentaciones, por lo que luego se conocerá si hay o no pena para los acusados.