La ambientalista de 17 años que representará a Neuquén en Estados Unidos

Como si le sobrara el tiempo, también juega al tenis y crea contenidos para las redes sociales de Unicef Argentina, en una serie de actividades extracurriculares que la calificaron para representar a los adolescentes neuquinos en Washington y otras ciudades de Estados Unidos, donde se capacitarán y tendrán valiosos intercambios con jóvenes de ese país en el marco del programa Youth Ambassadors.

Giuliana viaja a representar a Neuquen a EEUU (3).JPG Maria Isabel Sanchez

En total, 12 adolescentes de entre 15 y 17 que provienen de distintas provincias argentinas viajarán en marzo para pasar tres semanas en un espacio de intercambio gestionado por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos. Los jóvenes embajadores iniciarán su estancia en Washington, alojados en un hotel, para capacitarse y visitar instituciones.

Más tarde, el grupo se divide en dos: algunos jóvenes viajarán a Florida y otros a Virginia, para alojarse con familias anfitrionas y darle paso a un proceso de intercambio cultural que busca aportarles herramientas para desarrollar sus proyectos comunitarios cuando regresen a sus ciudades de origen.

Giuliana es la única neuquina y una de los tres jóvenes patagónicos que serán jóvenes embajadores en Estados Unidos, en el marco de un programa de formación que se empezó a aplicar en el país en 2007 y que apunta a fortalecer las relaciones entre ambas naciones. Los 12 seleccionados viajarán junto a dos coordinadores adultos y seguirán luego el proceso de formación a través de una plataforma online.

"Algo bueno que tiene este programa es que te ofrecen una beca completa, porque muchos me preguntan cómo cubrimos los gastos, pero lo bueno es que está todo cubierto y no nos tenemos que preocupar por eso", dijo la joven, que busca concentrarse sólo en las capacitaciones, los espacios de debate y la posibilidad de descubrir otras culturas durante su estadía.

Giuliana viaja a representar a Neuquen a EEUU (7).JPG Maria Isabel Sanchez

Giuliana, que está a punto de comenzar quinto año en el colegio Lincoln, tiene inclinación por la biología, y postuló al programa con un proyecto de autosustentabilidad energética y promoción de energías limpias en la comunidad neuquina. "Todavía no lo termino de pulir", explicó en una entrevista con LMNeuquén. Y aclaró que busca que este proceso de 10 meses le permita definir cómo darle forma concreta a sus ideas para mejorar el medio ambiente.

"A través de Ashoka tengo contacto con jóvenes de todo el país y algunos ya habían participado del programa, me habían contando de la oportunidad y me encantó", dijo la joven, que se sorprendió al recibir el llamado de selección. "Tuve que pasar por un proceso largo de selección en una plataforma online. Nunca pensé que iba a quedar pero lo seguí porque el proceso en sí ya era un aprendizaje", relató.

Giuliana tuvo que grabar videos de presentación para la familia anfitriona, explicar su proyecto de impacto comunitario y hasta sacar provecho de sus contactos en ONGs y en la escuela para pedir que docentes y referentes le escriban cartas de recomendación. En ese contexto, su compromiso para cumplir con todas las actividades y sus conocimientos de inglés fueron grandes aliados para avanzar y convertirse en finalista.

"Mi familia y mis amistades me apoyaron mucho, me gustó ver que se ponían contentos por mí y que me transmitían esa alegría", dijo la adolescente. Cuando recibió el llamado de selección, sus papás se quedaron pegados al teléfono para escuchar qué tenía para decir esa persona que llamaba desde Buenos Aires. Ahora, la acompañan en las últimas semanas antes de un viaje que podría ser transformador para su futuro. "

Yo quiero estudiar algo vinculado a la Biología, pero todavía no sé si en una universidad de la zona o dónde, estoy esperando para ver qué oportunidades se abren ahora", señaló sobre el viaje y el contacto directo que tendrá con líderes estadounidenses, que podrían darle acceso a más oportunidades de becas y programas de intercambio en el país del norte.

Giuliana viaja a representar a Neuquen a EEUU (4).JPG Maria Isabel Sanchez

Para Giuliana, hay muchos adolescentes comprometidos con la sociedad en la que viven, pero algunos no saben dónde aplicar su entusiasmo para causas positivas. Aclaró que a ella misma le costó encontrar espacios que funcionaran en Neuquén y que le permitieran integrarse en un equipo. "A través de Tribu 24 me tocó participar en un debate con Jóvenes por el Clima, ahí conocí a los chicos de Neuquén y les escribí por Instagram para participar", dijo y agregó: "Ellos me recibieron con los brazos abiertos y ahora gracias a la carta de recomendación de Micaela Fachinetti llegué hasta acá".

"Yo también tenía curiosidad por aprender pero más ganas de activar, me parece importante que más jóvenes puedan alzar su voz y participar en la toma de decisiones de acciones que nos afectan el día de mañana por la crisis climática", expresó la joven. "Por eso intento difundir este tipo de espacios para que se puedan sumar, no sólo en temas de ambiente, también hay de diversidad, género, cosas de las que tenemos que empezar a hablar, somos la generación de ahora pero también la del futuro", apuntó.

El ejemplo de Giuliana, con su entusiasmo todo terreno, busca contagiar esa chispa que la enciende por dentro al resto de sus pares. "Yo no conocía a nadie que estuviera participando en estos espacios pero creo que es importante fortalecer el compromiso cívico", dijo la joven, que busca envalentonar a más de sus pares para que empiecen a trabajar juntos en causas que los interpelan, una opción que también abre puertas para su propio futuro educativo.

Por eso, busca que esta experiencia transformadora en Estados Unidos sirva no sólo para dejar bien en alto la bandera de Neuquén sino para comenzar un proceso de formación en liderazgo que tenga un impacto positivo para el futuro. Activo, como es ella, en la búsqueda de soluciones para todos los neuquinos, y con la juventud como principal protagonista.