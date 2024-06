La bandera mapuche flamea en la UNCo, la única intercultural del país

La bandera mapuche flamea en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) , como el mejor símbolo de la interculturalidad de los pueblos. Es la única universidad que tomó ese perfil, no sólo con el pueblo mapuche, sino con distintos colectivos de diversidades culturales .

BANDERA - MAPUCHE - UNCO (8).jpg Parte de la celebración mapuche en las puertas e la UNCo. Claudio Espinoza

“Mañana a partir de las 8 de la mañana vamos a celebrar el Wiñoy Xipantu en el Bosque de la Vida junto a la Confederación Mapuche y con el sacramento mapuche-tehuelche de Río Negro, es una ceremonia de las 8 de la mañana”, sostuvo la rectora durante la reunión de informe del Consejo Superior.

El tema mapuche: la intercultulturalidad

Y acotó: “Es de alguna forma, si se quiere la ceremonia institucional, por primera vez. No es que no se haya hecho antes sino a partir de la declaración de interculturalidad de la Universidad Nacional del Comahue, y me parece que es un acto importante”.

BANDERA - MAPUCHE - UNCO (6).jpg La ceremonia de izamiento de la bandera mapuche en el ingreso a la UNCo. Claudio Espinoza

Genitle aclaró que, si bien la Confederación Mapuche del Neuquén ha realizado actos dentro de la Casa de Estudios, esta es la primera vez de manera institucional que se reconoce al Pueblo Mapuche como institución. Es por eso que se hizo la bandera.

Este tema ha traído debate, polémica y hasta desinformación en distintos grupos sociales de la provincia de Neuquén. Sobre todo en las escuelas, donde se izaron las banderas mapuche en más de 30 colegios, algo que fue rechazado por algunos sectores políticos. Por caso, el ala más dura del PRO y miembros de La Libertad Avanza, con la diputada nacional Nadia Márquez a la cabeza.

Apoyo desde Río Negro

Gentile dijo que la diputada provincial por Río Negro, Magdalena Odarda, presentó una presentó un proyecto donde se “declara de interés histórico por su trascendencia institucional, social, e intercultural, la aprobación por parte de la asamblea universitaria de la UNCo de la resolución por la cual se declara intercultural”.

Odarda, además, fue titular del Instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAES) durante el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

Sobre la ceremonia previa al Wiñoy Xipantu, Gentile sostuvo que el acto se realizará mañana miércoles a las 8 en el Bosque de la Vida, y será la primera vez que se realiza de manera oficial.

BANDERA - MAPUCHE - UNCO (3).jpg Claudio Espinoza

Wiñoy Xipantu desde Vaca Muerta

La Confederación Mapuche del Neuquén, durante este año, celebró el Año Nuevo Mapuche en el paraje Tratayén, en los alrededores de Vaca Muerta, donde lanzó un duro mensaje en contra de las políticas ambientales del gobierno provincial y las petroleras.

Precisamente en ese lugar, en el sitio Los Pilares, es donde hubo un conflicto en 2017 con la aparición de la comunidad Fvta Xayen que reclama la propiedad ancestral de esas tierras. Además, aún no fue reconocida con la personería jurídica, más allá de que fue una propuesta del ex gobierno provincial de Omar Gutiérrez.

Polémica: Palestina y la DAIA

El concepto de interculturalidad de la UNCo no solamente abraza la causa mapuche, sino que estuvo abierto a un debate creciente, como el conflicto ente Israel y Palestina, donde la asamblea universitaria emitió una resolución, que generó polémica en la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).

El tenor de la declaración fue catalogada de “antisemita” y la misma Gentile se reunió con autoridades de era entidad y del Centro Hebraico del Neuquén para aclarar las cosas.