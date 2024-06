La discusión entre Lucila Crexell y Nadia Márquez que contó Silvia Sapag en el Congreso

La senadora de Unión por la Patria comenzó hablando de como se dio el tratamiento de la Ley Bases y aseguró que el trámite fue "irregular" desde la Cámara de Diputados. Mencionó que la votación no fue clara en algunos artículos y luego fue enviado al Senado con dos fe de erratas "que no se trataban de un pequeño error gramatical, sino cambios de sentido de los artículos".

El cruce entre Lucila Crexell y Nadia Márquez que contó Silvia Sapag

Luego narró que durante el tratamiento en comisiones del Senado, "no se obtenían las firmas para el dictamen hasta que vino el jefe de Gabinete (Guillermo Francos) y ahí empezaron las prebendas". Hizo un alto y sentenció: "Acá, tengo que hablar de la senadora Lucila Crexell".

En ese punto, contó una anécdota ocurrida en diciembre pasado, durante una reunión en Casa de Gobierno de Neuquén con los legisladores de todos los partidos y el gobernador Rolando Figueroa. "Las manifestaciones de Lucila Crexell hacia el presidente Javier Milei hicieron que la diputada libertaria (Nadia Márquez) dijera que no podía admitir esos conceptos de la senadora Crexell hacia el presidente".

Luego, recordó que Crexell votó en contra del DNU y remarcó: "ahora manifiesta que en abril se le hizo el ofrecimiento de una embajada y ella lo aceptó. Ayer, un día antes de esta sesión, se conoció la redacción del pedido de acuerdo al Senado por parte del Ejecutivo".

Silvia Sapag en el Senado

Tras este relato, Sapag se realizó una serie de interrogantes: "¿Va a votar?, ¿puede votar?, ¿debería abstenerse?, ¿su voto nacerá impugnado?, ¿es esto un delito?, ¿es ético este voto?".

Silvia es hija de Felipe Sapag. Lucila es nieta del exsenador Elias Sapag, hermano de Felipe.

La postura de Silvia Sapag sobre la Ley Bases

En la continuidad de su intervención, Sapag dijo que el bloque de Unión por la Patria votará en contra porque "es una ley muy mala". Además, aseguró que "no hay un solo artículo que beneficie a algún sector de la República Argentina".

Además, consideró que el proyecto “es un desguace del entramado social, cultural, político y económico, industrial, científico, de Derechos Humanos y de todas las actividades que desarrollan las personas dentro de un país”

"todo lo que se ha construido a través de la vida democrática de nuestro país va a ser destruido".

La senadora señaló que “existe una embestida del oficialismo y del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y sobre los legisladores, dialoguistas, muy grande. Es muy grande con los ofrecimientos que les están haciendo no solamente a esos senadores, sino también a los gobernadores”.

También se refirió al apoyo de Rolando Figueroa a la Ley Bases y dijo que "es evidente cómo piensa él, ya que los diputados que lo representan en Cámara de Diputados votaron a favor y la senadora que lo representa en el Senado, ya ha dicho que va a votar a favor".

Oscar Parrilli pidió que Lucila Crexell "se abstenga de votar"

El senador de Unión por la Patria Oscar Parrilli, criticó fuertemente a su a otra de las representantes de Neuquén en el Senado, Lucila Crexell, por la polémica en la que se vio envuelta en las últimas horas.

Sobre la designación de la senadora del monobloque Comunidad Neuquina, el ladero de Cristina Kirchner dijo: "Quiero mencionar, no sé si está presente, a una senadora de mi provincia, Lucila Crexell, que ha estado en los medios con una actitud que no sabemos si es verdad o no".

"No sé si es delito o no lo que está haciendo, pero si queremos tener seguridad jurídica y no desprestigiar el Senado, lo más correcto sería que la senadora se abstenga de votar el día de hoy".

Qué dijo Lucila Crexell sobre su designación en la UNESCO

Si bien no hizo uso de la palabra en la sesión de este miércoles, ni tampoco de anotó como oradora, Lucila Crexell habló ante los medios de comunicación sobre su polémica designación como embajadora de la UNESCO, que trascendió este martes.

Luego de hablar en exclusiva con LMN, la legisladora se expresó en medios nacionales para asegurar: "Por ahora no me voy a ningún lado".

En diálogo con Eduardo Feinmann y Esteban Trebucq, de LN+, la neuquina afirmó que "no es cierto" que haya cambiado su voto; y agregó que la designación en la UNESCO "es una negociación que viene desde hace tiempo".

En ese sentido, indicó: "Tengo un acuerdo con Pablo Cervi que es mi suplente, fuimos juntos en la lista de senadores". Aseguró, también, que su designación en un organismo internacional comenzó a gestarse el año pasado, mientras trabajaba en la candidatura de Patricia Bullrich. "Cuando ella pierde, nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones. En abril se retomó esa posibilidad y me ofrecen un lugar en la UNESCO".

"Cómo legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria, y toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional".

Crexell confirmó que "hubo una oferta y una aceptación", pero afirmó que "no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo".

La filtración del expediente y las amenazas

Sobre la filtración del expediente, los conductores preguntaron si cree que fue "una operación del kirchnerismo", a lo que Crexell respondió: "es posible porque están tratando de amedrentarme para que no vote la Ley Bases.

"Lo que filtraron es el expediente que está paralizado y que se inició, pero no ingresó al Senado, eso no es cierto".

"Tuve situaciones muy desagradables, llamados de que me iban a 'llover' denuncias penales, que soy indigna, vendo la patria y no se cuántas cosas más. Ahora me están atormentando en el WhatsApp diciéndome traidora, te vas como una rata a París", detalló.

Respecto del lugar del que provienen esas amenazas, respondió: "No sé, supongo que son los sectores que no quieren que acompañe la ley, que me abstenga o que no vaya. La verdad que me conocen poco porque he aguantado situaciones muy traumáticas en mi vida personal y política".

Para poder ser, finalmente, designada como embajadora ante la UNESCO, la senadora neuquina requerirá el voto de la mayoría simple del Senado al pliego enviado por el Ejecutivo. En relación a eso, fue consultada por si recibió amenazas de votar en contra y confirmó que sí.

"Puede ser que la jefa baje línea, hemos asistido a muchos años de un 'sí señora', es probable que eso pase", lanzó.

"Si pensaban que con esto me iban a amedrentar o me iban a correr de mis convicciones, lo único que lograron es fidelizar mi voto al compromiso asumido", aseguró anticipando su voto positivo.

La confirmación de su voto

-¿Va a votar a favor?, consultó uno de los periodistas.

-Sí, es una cuestión que yo acordé con el gobernador y desde un primer momento sabíamos que íbamos a acompañar en general. En particular teníamos algunas disidencias que se fueron trabajando, de hecho hubo algunas modificaciones. Todavía estamos intentando que se retire Aerolíneas Argentinas de las empresas privatizables, por eso se firmó un dictamen de disidencia parcial para dejar las negociaciones abiertas hasta último momento.

La senadora continuó con una evaluación de la formación actual del Congreso: "El juego de la democracia es lo que estamos viendo, un Congreso que cambió sus mayorías y que tiene otra discusión y otro debate. Yo no soy oficialista y he votado en contra del DNU, porque considero que la forma no era la idónea. En este caso, el proceso de esta ley se está dando correctamente y también hay un pedido muy fuerte de parte de los gobernadores".

En ese sentido, agregó: "Yo represento los intereses de Neuquén, que están representados en Rolando Figueroa, pero me han llamado otros gobernadores con los que tengo buena relación y pidieron que avancemos en esta ley y después viéramos la necesidad de correcciones, en caso de que hiciera falta".