La experiencia de Córdoba en el desarrollo de Vaca Muerta

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora junto a su par neuquino Rolando Figueroa disertaron sobre Vaca Muerta.

Dijo que “vimos una oportunidad, empezamos a visitar y empezamos a cambiar y abrir las áreas petroleras, mineras o gasíferas de esa manera hoy acá van a haber más de 75 empresas cordobesas”.

Córdoba: el camino a Vaca Muerta

El gobernador de Córdoba compartió distintas perspectivas sobre la evolución de la industria petrolera y las empresas, junto con su par neuquino, Rolando Figueroa.

“Hay más de 3 mil empleados en Córdoba que están dedicados a estas ramas que mejoran la competitividad porque claramente poder hacer productos nacionales mejoran los precios”, indicó.

Sostuvo además que las compañías de Córdoba “se han asociado con empresas neuquinas y a la vez, con empresas americanas”.

“Yo fui uno de los gobernadores que apoyó el RIGI, ustedes saben claramente nos beneficia muchísimo a la industria petrolera, minera y esperemos que a las demás argentinas”, indicó.

Llaryora dio que el Estado nacional, en este caso el gobierno de Javier Milei, tiene el rol de “construir infraestructura”.

“Miren, si uno no analiza de afuera, el problema que vamos a tener ya no es de capacidad de producción. Porque las inversiones no van a parar de llegar. El problema es la infraestructura, que hay que construir para monetizar. Y lo privado va a tardar, va a tardar en confiar por los antecedentes que tiene Argentina”, deslizó.

Un plan de desarrollo para Argentina

Llaryora dijo que “Argentina ha cambiado muchas veces las reglas. Hay obras de infraestructura, como la del gasoducto, que fue una vergüenza. Córdoba tiene gasificada casi el 90 por ciento de la provincia. Hicimos casi dos mil kilómetros de acueducto”.

Y acotó: No pudimos todavía terminar un gasoducto para sacar el gas. Si vos no tenés un gasoducto, de nada sirve invertir si no tenés dónde sacarlo”.

Sobre el futuro de Vaca Muerta, Llaryora consideró que todo el desarrollo está sujeto a generar una infraestructura, como la tiene Córdoba con el sistema energético. "Creo que la Argentina tiene que tener un plan de desarrollo. Tiene que construir las obras necesarias para monetizar todo esto que tenemos acá", concluyó.