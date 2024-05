La Juventud del Pro cruzó a Francisco Sánchez: "No se retrocede"

El Pro Neuquén contra Francisco Sánchez La Juventud del Pro Neuquén viralizó un posteo para tomar distancia de la postura de Francisco Sánchez, al frente de la Secretaría de Culto de Nación.

Evelyn Durán, al frente de la Juventud del PRO en esta provincia, confirmó a LMNeuquén que la toma de postura fue en respuesta a las declaraciones de Sánchez en los últimos días.

"Apoyamos y acompañamos al gobierno nacional, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que hace. Como juventud, pregonamos la libertad de todos. Respetamos las opiniones personales, todos podemos pensar diferente. Pero nos parece que un pensamiento como el de Francisco (Sánchez) es un retroceso en los derechos y libertades de las personas", sostuvo.

Si bien aclaró que Sánchez dice "lo que cree y lo primero que se le cruza por la cabeza", consideró que en el cargo que ocupa "tiene que dejar de lado su creencia personal y hacer lo que es debido", en línea con una sociedad que pide y avanza en la conquista de derechos.

"Para nosotros no se retrocede. En nuestra Juventud tenemos una gran diversidad de pensamientos. Pero no queremos para nada dar marcha atrás con estas leyes. Son derechos conquistados que no estaríamos de acuerdo en claudicar. Por eso, no avalamos lo que dice Francisco (Sánchez)", expresó Durán, de forma categórica.

francisco sanchez españa secreatrio culto

Lo que dejó Sánchez en España

Sánchez participó el domingo del Euro 24, un encuentro de la “internacional de la derecha” impulsado por el partido Vox de España, donde en la previa, Milei trató de “corrupta” a la esposa del presidente español, el socialista Pedro Sánchez.

El clima generó un problema diplomático entre los dos países y un pedido de disculpas que Javier Milei, a través de su vocero Manuel Adorni, adelantó que no hará. Pero en ese encuentro hubo más polémica, y una relacionada a los radicales.

Francisco Sánchez es secretario de culto de la Nación y depende de la canciller Diana Mondino. Durante el encuentro del domingo, se autodefinió como “un conservador”, ante la platea de líderes y empresarios de la derecha europea.

“En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó”, sostuvo Sánchez, quien también se pronunció en contra de la ley de Matrimonio Igualitario (en el gobierno de Cristina Kirchner) y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (durante Alberto Fernández).

Francisco Sánchez encuentro conservador.jpg

Francisco Sánchez: libertad y contradicciones

De vuelta en Argentina, Sánchez redobló la apuesta ultraconservadora. Lanzó una teoría radical según la cual "los hijos de parejas separadas formalmente tienen más problemas de ansiedad y peor rendimiento en la escuela".

Y adjudicó una “matanza de criaturas” a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la vez que la consideró parte de un atentado contra el crecimiento demográfico, cuando correspondería, dijo, “repoblar la Argentina”.

Sánchez entró al gobierno libertario bajo el ala de la canciller Diana Mondino. El dirigente sumó la guerra contra el divorcio a la que ya mantenía a cielo abierto contra la despenalización del aborto desde su participación en el evento Europa Viva 24, de la extrema derecha.

“Muchos sectores en la década del 80 advertían las consecuencias graves del divorcio y las vimos reflejadas en cuántas cuestiones que fueron estudiadas por especialistas de universidades públicas, como la UBA", dijo en una entrevista con la radio porteña Mitre.