Diputados votaron un pedido de apartamiento contra Francisco Sánchez por sus polémicos dichos en España

La medida contra el neuquino fue votada a pedido de la vicepresidenta del cuerpo Cecilia Moreau, pero no obtuvo los tres cuartos necesarios.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau (UxP) presentó, este martes, un apartamiento del reglamento para repudiar las declaraciones del secretario de Culto del Gobierno de Javier Milei, el neuquino Francisco Sánchez . El funcionario pidió “recuperar los valores tradicionales” al mismo tiempo que cuestionó las leyes de aborto, matrimonio igualitario y divorcio. La solicitud de Moreau no prosperó.

El pedido de apartamiento solicitado por la vicepresidenta del cuerpo no obtuvo los tres cuartos necesarios: Hubo 140 votos afirmativos (se requerían 159), 71 negativos y 1 abstención.

El secretario de Culto fue defendido con los votos del oficialismo (La Libertad Avanza); el Pro (excepto Silvia Lospenatto y María Eugenia Vidal); el bloque Independencia; Buenos Aires Libre; la sanjuanina Nancy Picón Martínez, Paula Omodeo de Tucumán; Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal y el radical Francisco Monti.

Hoy en @DiputadosAR solicité tratar un apartamiento de reglamento para rechazar y repudiar las expresiones discriminatorias y retrógradas que efectuó el secretario de Culto, Francisco Sánchez, en España.

Sabemos que sacó a relucir su conservadurismo mas reaccionario y, escudado…



— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) May 21, 2024

Para Moreu, los dichos de Sánchez fueron "un agravio directo y conciso a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación, debido a que resultaron de un amplio consenso a través del esfuerzo, el sudor y tesón de la sociedad argentina".

Consideró que las tres leyes criticadas por Sánchez “son hitos, motivos de orgullo, leyes fundamentales y pilares del pacto de refundación democrática de los últimos 40 años”.

Por último, la vicepresidenta de la Cámara baja afirmó: “Vamos a rechazar en breves términos las declaraciones vertidas por este funcionario”. “Acá hay declaraciones de un funcionario que viajó a una reunión partidaria y él tiene que entender que está hablando en nombre del Estado Argentino”, aseveró.

Un pedido de apartamiento de reglamento, es una medida para la consideración de un asunto de urgencia o especial. Significa que en casos extremos, la Cámara se puede apartar de su norma básica de procedimiento y permitir un tratamiento distinto. Para ello requiere una mayoría agravada fijada en tres cuartos de los presentes.

Los polémicos dichos de Francisco Sánchez

Milei viajó a España para participar del encuentro conservador Europa Viva 2024 como uno de los principales referentes de la derecha internacional. Junto al mandatario también viajaron otros funcionarios, como es el caso de Francisco Sánchez y Karina Milei.

“Soy conservador. En Argentina, el conservadurismo ha ido retrocediendo”, comenzó diciendo durante su presentación Sánchez, que luego continuó por un recorrido histórico sobre la aprobación en Argentina de las leyes que criticó.

La diputada @ceciliamoreauok pidió repudiar las expresiones "discriminatorias y retrógradas" de Francisco Sánchez contra la ley del aborto, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario y el divorcio vincular.

El secretario de Culto, en VOX



— Deuda Prometida (@DeudaPrometida) May 21, 2024

En primer lugar, el secretario de Culto se refirió al divorcio y el matrimonio igualitario. "En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó", sostuvo. Enseguida, recordó que Cristina Kirchner promulgó el matrimonio homosexual: “Muchos creíamos que no era el momento en Argentina en plena crisis como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron”.

En 2020, la ley de aborto legal fue aprobada por el Congreso. Francisco Sánchez sostuvo que esto se dio "en plena crisis gravísima, no solo económica, sino también por el Covid-19". Además, apuntó contra Alberto Fernández, ya que según él buscó "promover" la interrupción del embarazo.

Sánchez agregó que “también se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad, y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos dejaron”.

Finalmente, cerró su presentación llamando a la unión de los conservadores de todo el mundo para "defender" lo que tenemos y para "recuperar los valores tradicionales".

La UCR neuquina cruzó a Francisco Sánchez por sus cuestionamientos

Las declaraciones de Francisco Sánchez en España sobre la Ley de Divorcio y el “pésimo gobierno de Raúl Alfonsín” impactaron entre un grupo de radicales de Neuquén, que salió a contestarle al neuquino y funcionario de Javier Milei.

Sánchez participó el domingo del Euro 24, un encuentro de la “internacional de la derecha” impulsado por el partido Vox de España, donde en la previa, Milei trató de “corrupta” a la esposa del presidente español, el socialista Pedro Sánchez.

El clima generó un problema diplomático entre los dos países y un pedido de disculpas que Javier Milei, a través de su vocero Manuel Adorni, adelantó que no hará. Pero en ese encuentro hubo más polémica, y una relacionada a los radicales.

Tuit Peláez.jpeg

Francisco Sánchez es secretario de culto de la Nación y depende de la canciller Diana Mondino. Durante el encuentro del domingo, se autodefinió como “un conservador”, ante la platea de líderes y empresarios de la derecha europea.

“En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó”, sostuvo Sánchez, quien también se pronunció en contra de la ley de Matrimonio Igualitario (en el gobierno de Cristina Kirchner) y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (durante Alberto Fernández).

La frase sobre Alfonsín y el “pésimo gobierno” no se la dejaron pasar a Sánchez, quien no tiene feeling con los radicales neuquinos. De hecho fue a una interna en las últimas elecciones en Juntos por el Cambio, le ganó a la diputada nacional Leticia Esteves, pero no entró como diputado en la general.

Juan Peláez, expresidente de la UCR en Neuquén y actual funcionario del gobierno de Rolando Figueroa posteó luego de las declaraciones de Francisco Sánchez una foto de Alfonsín con la frase “y cuestionan el divorcio en nombre de la libertad…”.

Francisco Sánchez: libertad y contradicciones

Peláez no quiso profundizar demasiado en las declaraciones de Sánchez, aunque admitió que el gobierno libertario entró en una contradicción respecto a ciertos temas.

“Un gobierno que se dice defensor de la libertad cuestione la Ley de Divorcio me parece una contradicción muy grave. ¿Dónde queda ese discurso de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro?” dijo el radical consultado por LMNeuquén.

francisco sanchez españa secreatrio culto El secretario de Culto, Francisco Sánchez, durante su discurso en España.

Y acotó: “¿Cómo se explica que el Estado obligue a mantener un vínculo conyugal donde ya no existe la voluntad de los cónyuges? Es absurdo. Difícil de explicar desde cualquier lugar, pero más desde quienes dicen defender la libertad”.

Un gobierno que se dice defensor de la libertad cuestione la Ley de Divorcio me parece una contradicción muy grave. ¿Dónde queda ese discurso de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro? - Juan Pelaz dirigente radical de Neuquén. Un gobierno que se dice defensor de la libertad cuestione la Ley de Divorcio me parece una contradicción muy grave. ¿Dónde queda ese discurso de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro? - Juan Pelaz dirigente radical de Neuquén.

En el radicalismo neuquino prefieren no levantar mucha polvareda contra Sánchez, ya que es funcionario de Milei y Neuquén aún tiene pendiente varias gestiones con el gobierno nacional y el contexto de la Ley Bases, pese a cualquier coyuntura ideológica.

"Es un tema saldado mundialmente"

El diputado provincial radical (fue presidente de la UCR) y amigo de Alfonsín, Cesar Gass, prefirió no entrar en la polémica.

El actual presidente del Comité Provincial de la UCR, Luis Pusterla, que está dentro del gobierno de Figueroa, sostuvo que "nos parece un retroceso inaceptable volver a debatir el divorcio vincular" e indicó que "creo que es una cosa que tiene absoluta aceptación de la sociedad argentina".

El que se animó a tirarle algún dardo a Francisco Sánchez es el diputado radical Pablo Cervi, quien no hace muchos años tomó contacto con el mundo de la militancia del partido centenario.

“Me parece que como Secretario de Culto (Sánchez) tiene responsabilidad más allá de lo político”, admitió a este diario.

Tuit Pablo Cervi.jpeg

Cervi dijo que lo que dijo Francisco Sánchez sobre el divorcio “es provocador, es algo que ya está saldado eso y no sé qué sentido tiene plantearlo”.

Y destacó: “En el mundo está saldado el tema y, hasta la Iglesia contempla la anulación del matrimonio por ciertas causas. Además, fue la ley que les dio derecho a las mujeres que quedaban desamparadas ante separaciones de hecho”.

Durante los '80 el divorcio era un debate tabú en la sociedad, sobre todo por el rechazo de la Iglesia Católica. Pero después dejó de ser un debate moral, sólo defendido por un sector minoritario, al que Sánchez definió como el "conservadurismo", que fue perdiendo terreno en Argentina.