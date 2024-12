La lucha del poder en Neuquén y Argentina: individualismo y ausencia de reglas

¿Quién habría imaginado, apenas un año después de asumir, que el presidente y su vicepresidenta no tendrían más comunicación, salvo a través de acusaciones y chicanas mediáticas? Y aún más sorprendente, ¿quién podría haber imaginado que la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, ¿estaría en el centro de un proceso destituyente en medio de un clima de acusaciones cruzadas de corrupción?

Tensiones entre Milei y Villaruel: Una alianza que podría desmoronarse

En el ámbito nacional, la relación entre Javier Milei y Victoria Villaruel se ha deteriorado considerablemente. Si bien ambos comparten una agenda liberal con énfasis en el superávit fiscal, sus diferencias de estilo y estrategia han hecho mella en su alianza. Aunque todavía no se han roto por completo los puentes entre ellos, parece cada vez más probable que, en el futuro, no solo dejen de compartir espacio político, sino que incluso puedan competir electoralmente. Este distanciamiento refleja no solo la fragilidad de las alianzas, sino también una creciente desconfianza entre quienes, ideológicamente, buscan el mismo objetivo, pero individualmente poseen intereses y agendas separadas.

Milei Villarruel.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel, ante una nueva polémica puertas adentro del Gobierno.

Neuquén: Guerra interna en el oficialismo

En cambio, en Neuquén la situación es aún mucho más compleja. Se ha desatado una verdadera guerra política sin precedentes dentro del oficialismo. Durante el transcurso del año, era notable observar la estabilidad el armado político diseñado por Rolando Figueroa, que a pesar de contar con una variedad ideológica más que importante en el interior de su gabinete, gozaba de un clima de colaboración y sinergia. Pero sobre el final del año se pudo comprobar que ese buen clima solo existía dentro del poder ejecutivo liderado por Figueroa, y que, en el poder Legislativo, donde Ruiz mandaba, la historia era muy distinta.

Lo que empezó con maniobras de acercamiento político de Ruiz hacia el sector de los libertarios, terminó con sospechas de corrupción política acompañada de un proceso destituyente que este miércoles tendrá su desenlace y que promete no culminar allí, puesto que la aún vicegobernadora se ha dispuesto a dar batalla legal y mediática en forma descarnada.

La crisis de las instituciones y el desafío de la transparencia

Hay que hacer notar que, en la nueva era de la política nacional y provincial, se están poniendo a prueba el alcance y las reglas al interior de las instituciones políticas al mismo tiempo que la confianza de las autoridades es medida por un electorado que sigue reclamando transparencia.

Por estos días, abundan las discusiones sobre si el proceso destituyente de la vicegobernadora es legal o no dentro del marco de la constitución provincial.

Ruiz basa su defensa en razones políticas, eludiendo abordar directamente las acusaciones que se le imputan. En lugar de centrarse en los puntos específicos, insinúa que todas las instancias del Estado, incluida la propia, carecen de transparencia, algo que, según ella, siempre supo. Aquí surge la inevitable pregunta: ¿por qué no actuó antes?

Así, las esperanzas de transparencia depositadas en las urnas el 16 de abril quedan golpeadas, generando un clima de desconfianza que pesa sobre las instituciones públicas.

En paralelo, como si los representantes legislativos nacionales se hubieran puesto de acuerdo con los provinciales para desafiar las reglas institucionales, se discute si la destitución del senador entrerriano Edgardo Kueider, también acusado de corrupción, es legal o no por incompatibilidad de funciones de la vicepresidente que según Milei, debería haber estado a cargo del ejecutivo y no presidiendo el senado.

Rolando Figueroa y Gloria Ruiz acompañaron la candidatura de Luis Bertolini.jpg

Un fenómeno de los nuevos tiempos: el impacto del individualismo en la política

El mundo cambia con velocidad, el creciente individualismo que incentiva que cada individuo se centre en sus propios intereses y metas y vele por su propio bienestar antes que el de los demás, es un fenómeno cultural y social que ha repercutido no solo en las familias y en las relaciones interpersonales, sino que ahora también ha afectado a la dinámica de la política.

Se observa como los partidos políticos como tales, batallan por sostener de aquí en más su esencia original, intentando sin éxito evitar convertirse en un simple conglomerado transitorio de intereses comunes y quedando fatalmente reservados solo como herramienta legal para presentar candidatos, que circunstancialmente unidos por un interés momentáneo o un enemigo en común, tendrán pocas probabilidades de permanecer unidos en un proyecto institucional a largo plazo que le den estabilidad a las instituciones públicas.