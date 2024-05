La magia del arte urbano que revive a los íconos del rock llega a Neuquén

Los mágicos trazos del artista plástico y dibujante Martín Chaker hacen surgir la icónica presencia de Charly García, Spinetta, Gustavo Cerati, Sandro, Maradona y Lionel Messi, entre otros, con un estilo particular.

En diálogo con LM Neuquén el dibujante comentó que la propuesta de llevar su arte a las vidrieras surgió a principios del año pasado cuando la gente de una firma de artículos de dibujo lo invitó a intervenir la fachada de una de las librerías artísticas más importantes de Buenos Aires.

MARTIN-CHAKER-Diego-scaled.jpg El retrato de Diego Maradona.

"El resultado fue muy bueno y quedaron muy conformes con el trabajo. Esto generó un gran impacto en el público y allí comenzaron a llegarme propuestas de otros comercios", dijo Chaker.

"Entonces se nos ocurrió hacer una serie de vidrieras cuya temática sea iconos del rock nacional, una temática popular que a la gente le gusta mucho. Comencé por hacer a Gustavo Cerati, luego Charly García, Fito Páez, el Indio Solari, Luis Alberto Spinetta y a Andrés Calamaro, entre otros, en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires", agregó.

El artistas contó que la intervención se fue constituyendo en una gran “instalación” de sus obras, en las que estas dialogaban entre sí y con el público.

"La gente me mandaba las fotos que se sacaban en las vidrieras en donde había retratado a sus ídolos. Gente que viajaba por diferentes lugares, empezó a documentar su paso por las distintas vidrieras y se volvió furor en las redes. Fue una sensación muy linda ver que la gente se entusiasmaba y con gran expectativa trataba de adivinar cuál iba a ser el siguiente personaje que yo iba a realizar", relató.

La vida del artista

Martín Chaker es un artista visual que nació en Buenos Aires y ya desde chico manifestó gran interés por el dibujo y las diversas técnicas gráficas.

“Disfrutaba mucho de las clases de plástica en la escuela. Por suerte mis padres siempre me apoyaron, vieron algo a mí que tenía que desarrollar. Estudié en un secundario orientado en arte y diseño. Al finalizar, estudié Bellas Artes en la Universidad Nacional de Arte de Buenos Aires (UNA) egresando como Licenciado en Artes Visuales", contó a LMNeuquén.

images (2) (1).jpeg Gustavo Cerati.

"Realicé numerosas exposiciones en centro culturales y galerías tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Borges, el Palais de Glace, el Museo Rosa Galisteo de Santa Fe, El MACLA de La Plata y muchos otros", agregó.

Desde hace 10 años, Chaker dicta talleres y seminarios de dibujo y pintura y hace ocho comenzó en el mundo del tatuaje encontrando una nueva forma de expresión artística.

El dibujante llega a nuestra región invitado por la librería “Miró” de la ciudad de Neuquén para realizar una intervención artística en su vidriera.

“Realizaré un dibujo de Lionel Messi en gran tamaño. Esto será el viernes 17 de mayo durante toda la tarde donde también habrá actividades y sorteos para el público que se acerque", contó.

image0.jpeg Martín Chaker y su arte

"Lionel Messi es un ejemplo de buena persona y además un ejemplo de perseverancia. Luego del Mundial de Qatar, comencé sentir la necesidad de dibujarlo como símbolo de la constancia, la disciplina, la entrega y el esfuerzo. Estos son para mí, los elementos esenciales para cumplir todos los sueños. Creo que cada uno en su actividad, debe inspirarse en esa perseverancia, para alcanzar sus metas, aunque el camino a veces sea difícil, tratar de aprender, superarse y ser constante. No esperar resultados rápidos sino disfrutar del camino, del proceso”, dijo.

La técnica de Chaker que llega a Neuquén

El sábado 18 de mayo, Martín Chaker va a dictar dos seminarios que servirán de introducción a su novedosa técnica, uno de realismo en lápiz de grafito y el otro sobre cómo utilizar marcadores de tinta acrílica sobre vidrio.

“La técnica que utilizo, se basa en preparar bien el vidrio para poder trabajarlo, este, no debe tener ningún tipo de grasitud ni de impurezas para que los marcadores puedan adherirse bien a la superficie. Luego el diseño “se piensa” en “espejo”, debido a que se trabaja del lado de adentro del vidrio. Entonces la imagen debe estar invertida para que se vea correctamente desde afuera", dijo el artistas.

"En cuanto al tipo de imagen, fundas desafío para mí en su momento tratar de seguir haciendo realismo, Tales que habitualmente no utilizaba y en una superficie distinta al papel. Entonces desarrollé estas imágenes más facetadas, como opción para poder adaptar mi arte a nuevos materiales y formatos", agregó.

01-300dpi.jpg

Chaker contó que el acto de dibujar te conectas con el aquí y el ahora. "No hay pasado y no hay futuro. Uno cuando dibuja se abstrae de todo lo demás y se conecta con el presente, con ese momento en particular", señaló.

"Este año estoy armando un proyecto de un curso Online de dibujo. Muchas personas del interior del país y otros países me escriben preguntándome por clases Online y quiero poder brindarles un curso de calidad. Esto lleva mucho tiempo ya que hay que armar el contenido, grabarlo y editarlo. Otro proyecto que está definiéndose es la realización de una exposición individual en una galería en Buenos Aires en la segunda mitad del año. Con fecha todavía a confirmar", dijo.

La figura del futbolista argentino más aclamado de los últimos tiempos surgirá poco a poco en la vidriera gracias a los hábiles trazos del dibujante Martín Chaker y la gente podrá disfrutarlo en vivo con una serie de actividades abiertas a la comunidad el próximo viernes 17 de mayo entre las 16 y las 18hs, aunque el artista estará trabajando desde la mañana de ese mismo día. Será una buena oportunidad para ovacionar al capitán del equipo de la tercera estrella y de disfrutar del mágico arte de la intervención urbana.