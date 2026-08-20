La Muni analizó 24 carnicerías en busca de una peligrosa bacteria: qué encontraron

El operativo incluyó la toma de muestras en locales clave seleccionados como puntos de control. Los resultados.

La Municipalidad finalizó un relevamiento preventivo en carnicerías de Neuquén para evaluar las condiciones higiénico-sanitarias y monitorear la presencia de microorganismos en la carne.

El operativo incluyó la toma de 24 muestras en locales clave seleccionados como puntos de control. La labor combinó análisis del laboratorio municipal con el provincial para consolidar un informe integral remitido a Nación.

El director de Bromatologí a, Ricardo Cañete , explicó que los estudios arrojaron datos que traen tranquilidad. “Terminamos el relevamiento la semana pasada. Tenemos los informes de laboratorio, los cuales fueron satisfactorios", dijo. Los resultados de laboratorio confirmaron la ausencia de la cepa que transmite el síndrome urémico hemolítico (SUH).

"Tuvimos algunas carnicerías identificadas como punto de control y el objetivo del programa era tener una visión de cómo se estaba moviendo la escherichia coli dentro de la ciudad y los resultados fueron buenos”, destacó.

Encontraron bacterias, pero no son peligrosas

Las inspecciones detectaron la presencia de bacterias mesófilas, vinculadas al ambiente e higiene del local, además de un caso de escherichia coli genérica. Esta última es una variante inofensiva que no genera peligro para la salud humana. Los estudios específicos descartaron categóricamente la variante O157:H7, causante de patologías graves.

Cañete remarcó el valor del diagnóstico preciso para la tranquilidad de la comunidad. “Se encontró escherichia coli, sí, en una de las muestras, pero la que se encontró es genérica, no va a producir ningún riesgo para la salud de quien consume el alimento”, precisó. Además, el funcionario recordó que la cocción completa a más de 70 grados elimina cualquier microorganismo residual.

Como respuesta inmediata, la dirección de Bromatología notificó formalmente a cada comerciante inspeccionado. Se entregó un protocolo personalizado junto con un manual en formato digital para reforzar las tareas de higiene, enfocado centralmente en el equipamiento de picado.

“Acompañamos en los establecimientos con la implementación de programas de limpieza y sanitización. De esa manera logramos controlar algunos desvíos que teníamos en los establecimientos”, indicó Cañete.

Revisaran nuevamente a partir de este lunes

Para dar continuidad al programa y evaluar la efectividad de las medidas correctivas, los inspectores comenzarán desde este lunes con una nueva ronda de fiscalización. En esta etapa aplicarán hisopados directos sobre las máquinas picadoras de carne en los comercios intervenidos.

La gestión municipal sostiene un esquema de fiscalización preventiva que alcanza de forma continua a toda la cadena de abastecimiento comercial de Neuquén. Este trabajo en equipo entre municipio y provincia consolida estándares de seguridad alimentaria en beneficio directo de la población.

Cañete reafirmó el compromiso del equipo de trabajo en la fiscalización de locales comerciales. “Periódicamente trabajamos en el control de los establecimientos, no solo de las carnicerías, sino de todos aquellos locales donde se elaboren, expendan o almacenen alimentos. El control es preventivo, siempre vamos en esto de ir adelante de cualquier situación para evitar cualquier brote de ETA (Enfermedad Transmitida por Alimentos) que se pueda producir en la ciudad”, concluyó el funcionario.