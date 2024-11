La Municipalidad de Neuquén advierte irregularidades en la venta de lotes

Se trata de un desarrollo urbanístico en barrio Rincón del Río. "Se está ofreciendo algo que no existe", recalcó el subsecretario de Obras Particulares.

El loteo en barrio Rincón del Río aún no está autorizado en esta etapa

La Municipalidad de Neuquén advirtió que una desarrolladora está promocionando la venta de lotes correspondientes a la segunda etapa del barrio Rincón del Río , a pesar de no contar aún con la documentación requerida. Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera etapa y se estima que completar el trámite podría demorar alrededor de dos años.

"Se está ofreciendo algo que no existe como tal, todavía no hay un proyecto definido. Es complicado hablar de lotes si aun no está fijo esa partición catastral", manifestó Luis López de Murillas, subsecretario de Obras Particulares.