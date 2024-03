La Policía de Neuquén abrió una cuenta de TikTok y la estrenó con El Petroka

La publicación comienza con El Petroka conduciendo su camioneta y conversando con un compañero petrolero sobre cuestiones de trabajo hasta que sorpresivamente se encuentran con un control de tránsito. Pese a que en un primer momento se fastidia con la situación, le garantiza a su compañero: "No, no pasa nada. Tengo todo en regla". Entonces baja el vidrio y se saluda con el efectivo cordialmente. "Soy trabajador petrolero. Embajador del oro negro a sus órdenes, dígame", asegura.

El Petroka, sin dudarlo, abre un compartimiento y saca un fajo de dólares que le pasa al policía. "Ah, perdón... no me vaya a malinterpretar oficial, se me... pasa que estos (los dólares) están por todos lados acá, son los que uso para darle a los artistas callejeros en los semáforos. Ahí están los papeles que me pidió. No me vaya a entender mal", se disculpa, al tiempo que vuelve a guardar el dinero.

El efectivo acepta las disculpas y le consulta su destino. Fiel a su estilo, el trabajador petrolero le explica: "Acabamos de bajar del campo y salimos de franquera, como le decimos nosotros. Ahora yo paso a buscar a la gordita que debe estar haciéndose las uñas, de ahí, de la estética, nos vamos a San Martín de los Andes, vamos a tomar el té y de ahí volvemos. Todo en el mismo día".

Ante el dato de su viaje relámpago, el policía le informa sobre la aplicación "Neuquén Te Cuida". "Es una aplicación disponible en Tienda Play Store, así que le recomiendo. Sirve para poder planificar el viaje. Ahí puede verse el estado de las rutas, las condiciones y sobre todo las condiciones climáticas, factor importante y determinante cuando tiene que viajar", indica.

Sorprendido, El Petroka observa: "Muy importante, ¿sirve en Iphone? Yo Android no uso", a lo que el agente le precisa: "Sí, por supuesto. También tiene información directa del personal policial apostado para poder recibir cualquier información si hay algún siniestro, si hay un inconveniente o la información que usted necesite de manera inmediata".

Por último, tras confirmar que el trabajador petrolero transita con toda la documentación en regla, le pide ver la caja de la camioneta y le pregunta si transporta comida. "Ahora no, pero a esta chata la vas a ver seguido circular con costillares en la caja, pero lo hago dentro de las normas. Lo que es compras de alimentos para la semana, lo hago en un camión con semi acoplado", le cuenta.

Tras ver que el hombre cumple con todas las reglas, el efectivo le permite retirarse y mientras El Petroka continúa viaje y charla con su compañero, le comenta: "Están laburando los viejos, ellos también. Están para cuidarnos".