La política neuquina entre lo viejo, lo nuevo y lo incierto

Con brutal sinceridad, Marcelo Rucci declaró: “Se terminó una etapa. El MPN desapareció . No hubo más convocatorias, no pasó más nada. Nosotros entendemos que es momento de empezar algo nuevo, que represente a los trabajadores como corresponde”.

Desde la derrota electoral del MPN, hace ya 20 meses, el silencio de sus autoridades aturde y desconcierta. Omar Gutiérrez, presidente de la Junta de Gobierno partidaria y recientemente desplazado del directorio de YPF por decisión del gobernador Rolando Figueroa, no declara, no convoca, no da señales. Tampoco lo hace el exgobernador Jorge Sapag, aún presidente de la convención partidaria. Nadie parece dispuesto a asumir la reconstrucción de un partido que fue hegemónico durante seis décadas.