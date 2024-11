La tormenta afectó el centro de la provincia: en Cutral Co hay viviendas y calles anegadas

Llovió en la tarde-noche de este martes desde Cutral Co -Plaza Huincul hasta Arroyito. La zona más castigada fue la comarca petrolera. Bomberos y Defensa Civil local se encuentran trabajando.

La tormenta fuerte afectó este martes a la comarca petrolera. Gran parte del centro de la ciudad de Cutral Co quedó inundado y, en algunos sectores, el agua ingresó a las viviendas.

“Tuvimos el ingreso de una tormenta desde Plaza Huincul - Cutral Co hasta prácticamente Arroyito . En El Chocón tenemos algunas lloviznas leves, algo de viento en Piedra del Águila y Picún Leufú”, señaló el director Provincial de Defensa Civil , Carlos Cruz , a LMNeuquén.

Cruz indicó que “cayó bastante agua, hay calles anegadas en Cutral Co y se les da prioridad a las personas, en caso de tener que ser evacuadas. Después se ve de sacar el agua o no de la vivienda dependiendo el riesgo, pero se prima siempre la vida, obviamente”.

En horas de la tarde- noche, los bomberos y defensa civil local fueron los que se repartieron el trabajo para atender las urgencias en la localidad.

Cuáles fueron los sectores más afectados

La tormenta comenzó a arreciar aproximadamente a las 20.15. “Son varios sectores afectados de Cutral Co, sobre todo la zona céntrica, el barrio Centro Norte, Centro Sur, Cooperativa, Aeroparque, Peñi y Nehuen Che”, señaló Darío Campos del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co a LMNeuquén.

Campos indicó que “se saturó el sistema cloacal, lo que provocó que se levanten varias tapas. Hay muchos reclamos, pedidos, pero gente evacuada no tuvimos. Las familias mayormente se niegan a ser evacuadas, solo piden que se saque el agua de los domicilios, pero es imposible porque está colapsado el sistema cloacal hasta que el agua no corra, no se puede hacer nada”.

Los bomberos junto con Defensa Civil continuaban verificando domicilios pasadas las 22.30, especialmente de adultos mayores, de personas con algún tipo de discapacidad o problema motriz para poder asistirlos.