La trampa de otros Locos Años 20

Estar en un lugar es una elección. Y toda elección es, también, una renuncia. Es claro que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, pero en este bombardeo asfixiante de las redes sociales, las experiencias simultáneas se vuelven una pulsión que, más que posible, parece obligatoria.

En los últimos años, se popularizó el término FOMO, un acrónimo que hace referencia al “Fear of Missing Out”; es decir, el medio a perderse algo.

Un siglo más tarde, son otros los años 20 que rugen. Otra década de hedonismo exagerado, de valores y certezas tambaleando y de una transgresión que todavía no terminamos de entender del todo. Salimos a vivir con más intensidad después de una pandemia, como nuestros bisabuelos salieron a vivir la bonanza después de una guerra cruel.

Y ahora, con más libertad que en 2020, pero con idéntica incertidumbre sobre el futuro, salimos a vivirlo todo. A colmar estadios en Estados Unidos, a saltar en recitales de cantantes que recién conocimos o a tostarnos en la Barceloneta hasta que los locales nos echen armados con pistolas de agua.

Atrás del turismo masivo o las postales perfectas hay otra realidad que no aparece en las fotos.

Incluso como engranajes funcionales de ese mecanismo, no podemos perder de vista la trampa. En medio de esta efervescencia de otros Locos Años 20, hace falta recordar que no nos estamos perdiendo de nada. Que eso que elegimos hacer y nos llevó a renunciar a otra cosa o que todas esas veces que elegimos no hacer nada son también momentos valiosos. Es la vida misma. Transcurriendo.