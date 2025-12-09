Liess Motos llevó adelante la segunda edición de su Clínica de Motocross en Neuquén

El entrenamiento reunió a pilotos de toda la Patagonia e incorporó técnicas de manejo, seguridad y dominio de la moto bajo la guía del piloto Santiago Montero.

Se llevó a cabo la segunda edición de su Clínica de Motocross en Neuquén

La ciudad de Neuquén volvió a convertirse en un punto de encuentro para el motociclismo regional con la realización de la segunda edición de la Clínica de Motocross de Liess Motos , desarrollada el 6 y 7 de diciembre en el circuito del Motocross Club Neuquén .

La propuesta estuvo orientada a pilotos de distintos niveles, desde principiantes hasta corredores experimentados, con el objetivo de mejorar la técnica, fortalecer la conducción segura y promover el crecimiento del deporte en la región.

La capacitación estuvo dirigida por el reconocido piloto Santiago Montero , referente regional con amplia experiencia en competencias nacionales. La primera edición , realizada en octubre, había reunido a más de 30 participantes, en esta oportunidad, el cupo se amplió a 40 pilotos para ofrecer una experiencia personalizada sin perder la calidad del entrenamiento.

El encuentro registró nuevamente una participación diversa, tanto por el rango etario como por el origen de los asistentes. Hubo pilotos desde los 6 hasta los 60 años, y muchos viajaron especialmente desde diferentes puntos de la Patagonia como Trelew, Bariloche, Allen y General Roca, además de los múltiples inscriptos de Neuquén y el Alto Valle.

Una apuesta

La clínica apuntó a que cada piloto pudiera mejorar realmente arriba de la moto, trabajando tanto lo básico como lo avanzado de la disciplina. Durante las dos jornadas hubo instancias individuales y grupales para corregir errores, mejorar la postura, practicar ejercicios físicos y sumar horas de rodaje en pista con acompañamiento cercano.

El enfoque central fue que cada participante pudiera llevarse herramientas concretas para manejar con mayor seguridad, confianza y técnica.

Para Montero, la iniciativa tiene un valor profundo para el motociclismo regional. “Esto es un impulso de la gente de Liess por apoyar el deporte local. La capacitación es algo que nos falta desde hace mucho tiempo” explicó.

“En su momento funcionaba una escuelita de mi papá y mi tío (Marcelo y Jorge) de donde salieron muchos pilotos que hoy compiten a nivel nacional. Desde que eso se frenó, no hubo nuevas generaciones formándose de manera constante”, aseguró.

El piloto remarcó que el objetivo central es reconstruir ese proceso formativo: “Queremos fomentar la generación de nuevos pilotos con buena técnica y que tengamos buenos representantes a nivel nacional”.

Montero destacó que este tipo de clínicas también resulta clave para quienes ya tienen experiencia. “Incluso los pilotos avanzados siempre pueden rescatar algo” comentó.

“Hace poco participé de una clínica dictada por Hardy Muñoz, un piloto chileno, también apoyada por Liess. Siempre hay puntos clave que enriquecen, sobre todo cuando vienen de alguien que corrió a nivel internacional” destacó Santiago.

Consultado sobre los principales aprendizajes que se llevaron los participantes, fue claro: “Sobre todo se trabaja el dominio de la moto. Que el piloto pueda dominarla y no que la moto lo domine a él. Eso es fundamental para perder el miedo, sentirse cómodo y desarrollar habilidad. La velocidad viene sola cuando hay técnica”.

Además de la formación, cada inscripción incluyó almuerzo, snacks y obsequios, un aporte que buscó acompañar la experiencia completa de los pilotos. Desde Liess Motos (concesionario oficial de GasGas, Husqvarna, Aprilia y Vespa en Neuquén) destacaron que el objetivo es consolidar un espacio permanente de desarrollo para el motocross regional y promover prácticas de conducción segura.

Montero agradeció especialmente el respaldo recibido: “El Motocross Club Neuquén nos dio un espacio fundamental y la gente de Liess está revolucionando el deporte en la zona. Hacía falta este empujón y hoy se nota el cambio”, expresó.

Con una convocatoria creciente, profesionales al frente y un fuerte compromiso local, la Clínica de Motocross de Liess Motos se afirma como una herramienta clave para formar nuevas generaciones de pilotos patagónicos, consolidar el talento regional y mantener vivo el espíritu del motocross en Neuquén.