LM Neuquén consolida su liderazgo: es el medio más leído de la Patagonia en el cierre de 2025

Según los últimos datos de Comscore, el sitio de noticias reafirmó su posición en el primer puesto del ranking patagónico de audiencias. Un compromiso con la información que eligen miles de usuarios cada día.

LM Neuquén cierra un 2025 histórico. Gracias al acompañamiento de sus lectores y a una apuesta constante por informar sobre lo más destacado que ocurren en la región; el medio se posicionó una vez más como el portal de noticias número uno de la Patagonia , de acuerdo con las mediciones oficiales de Comscore , la empresa líder en auditoría de audiencias digitales a nivel global.

El ranking ratifica la tendencia que se mantuvo durante todo el año: LMN no solo lidera en la provincia de Neuquén, sino que proyecta su influencia en toda la región patagónica.

Ese liderazgo se extiende también a nivel país. En sitios locales de noticias, LM Neuquén se ubica en el tercer lugar de medios más visitados, sexto lugar en usuarios únicos y tercero con más minutos promedio por visitante.

Un compromiso con la audiencia

La cobertura en tiempo real de los hechos políticos, económicos, policiales y deportivos, sumada a las historias que identifican a los neuquinos, han sido la clave para mantener la fidelidad de los usuarios.

"Este logro es el resultado de un equipo periodístico comprometido cada día con la realidad de nuestra provincia y la región", destacó Juan Carlos Schroeder, Director de LM Neuquén.

“Para nosotros es un orgullo que los neuquinos y patagónicos nos elijan todos los días para mantenerse informados. Sobre todo en una época en donde las audiencias están tan dispersas en distintas plataformas y los hábitos de consumo de noticias se ven modificados de manera constante. Ser relevantes en este contexto nos obliga a mejorar y estar en actualización permanente”, agregó Schroeder.

El crecimiento sostenido en plataformas móviles y la interacción en redes sociales también fueron pilares fundamentales para alcanzar este primer puesto.

Comscore Nov LMN 1

Qué dice Comscore

Las métricas de Comscore son el estándar de la industria publicitaria y de medios para medir el alcance real de los sitios web.

En este sentido, LM Neuquén logró distanciarse de sus competidores directos, consolidando una brecha que lo ubica en la cima del podio regional por su volumen de usuarios únicos y páginas vistas.

En el mes de noviembre, último registro público de Comscore, el Grupo LM Neuquén logró más de 5 millones de usuarios únicos, 8.6 millones de visitas y 18.9 minutos promedio de tiempo de navegación en el sitio.

Las métricas de visitas a la web, también se traduce en su comunidad en redes sociales. El grupo LM Neuquén posee hoy la comunidad digital más grande de la Patagonia: supera los 1.2 millones de seguidores integrados entre todos sus productos.

Comscore Nov LMN 2

Además, el alcance de su cobertura es realmente masivo: durante el último año, los contenidos publicados en las redes sociales generaron más de 1.400 millones de impresiones y más de 48 millones de interacciones. Las cifras evidencian una conexión constante con la audiencia en plataformas como Instagram, Facebook, X, LinkedIn y YouTube.

En conjunto, los potentes canales sociales de difusión derivaron en el año cerca de 30 millones de visitas a las webs de LM Neuquén.

El 2026 asoma con nuevos desafíos, pero con la certeza de que el camino de la transformación digital y la cercanía con el lector es la vía para seguir siendo el medio de referencia en el sur argentino.