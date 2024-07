Los karatekas neuquinos que plantarán la bandera argentina en el mundial de Japón

Tres adolescentes y un desafío en Japón

Tras el selectivo nacional que se realizó en marzo, Milagros Repetto Melken, Aluminé Naranjo y Juan Paz Dovis, junto con su profesor Antonio Vinet, clasificaron para representar a Neuquén y la Argentina en el Mundial de Takasaki, Japón, a fines de octubre. Por eso, desde enero comenzaron un arduo entrenamiento que incluye prácticas de doble o triple turno, con una esforzada colecta de las familias para reunir fondos y costear los viajes al otro lado del mundo.

ON - Dojo de Karate (4).jpg Omar Novoa

Del otro lado del vidrio, los padres no se quitan las camperas y se abrigan el estómago con un mate caliente. Ellos son un engranaje fundamental para sostener la disciplina de los adolescentes, que comenzaron a practicar karate a los 5 o 6 años, en general por iniciativa de hermanos mayores. Así, los valores de obediencia, respeto y disciplina atraviesan todo el seno familiar y los adultos, además de mirarlos con orgullo en sus prácticas, los acompañan a las competencias.

Dojo Karate Sensei.mp4

"Mi papá siempre me acompañó en todo él, siempre fue mi fan número uno siempre está en todas las competencias y cuando no me siento bien para entrenar, me dice "Dale que vos podés"; con mi hermano, los tres nos apoyamos mutuamente", dice Aluminé que, con 17 años, viajará al país asiático para conocer una cultura que le fascina desde siempre.

"A mí siempre me hizo mucha ilusión conocer Japón por el interés, me genera mucho, me despertó mucho interés en su cultura, el karate nació ahí y tiene mucho las disciplinas, las copiamos de ellos", afirmó la joven, que ya había clasificado para una competencia mundial pero vio frustrada su participación por la pandemia de coronavirus.

ON - Dojo de Karate (10).jpg Omar Novoa

Aunque los tres probaron varias disciplinas antes de inclinarse por el karate, se enamoraron del deporte cuando sólo tenían un puñado de años. Y pese a la carga escolar o los cambios en el cuerpo y los nuevos intereses, mantuvieron intacto su hábito de ir al Dojo. Allí no sólo practican golpes y movimientos, sino también una férrea disciplina que impacta, después, en todos los ámbitos de su vida.

"Yo hago doble turno en el colegio pero siempre siempre intento darle su espacio karate porque es lo que a mí me apasiona y lo que a mí me gusta; el colegio también tiene importancia en mi vida pero intento poder balancear las dos de hacerlos de igual forma que me vaya bien en el colegio y que me vaya bien en karate", contó Aluminé.

Dojo Karate Alumnos.mp4

"Yo hacía danza y canto, cosas así, pero vi karate y me enamoré y nunca dejé", relató Milagros Repetto Melken, que comenzó a practicar este arte marcial por su hermano menor, cuando ella tenía seis años. "Es mi pasión; lo hago con mucha felicidad, mucho entrenamiento y ahora vamos a ir al mundial en Japón y la verdad es un orgullo enorme, es un sueño cumplido", dijo, aún incrédula por la oportunidad.

Las expectativas por el Mundial

Si bien ya participaron de torneos panamericanos en países como Chile y Colombia, viajar a Japón, la cuna del karate, es una gran experiencia en sí misma. A eso se suma una competencia mundial, donde sólo llegan los mejores del mundo, con grandes capacidades técnicas y una gran dosis de entrenamiento. Sin embargo, Antonio confía en la capacidad de sus alumnos, y la suya propia, ya que también competirá en una categoría senior.

ON - Dojo de Karate (12).jpg Omar Novoa

"El resultado es anecdótico. El entrenamiento es importante pero también depende del rival que te toque ese día, de cómo te levantes", dijo y aclaró que el mismo proceso de llegar a esa instancia, con un entrenamiento controlado y a pura disciplina, ya es un triunfo en sí mismo. Por eso, alienta a sus alumnos a que tomen cada práctica con responsabilidad y que, una vez allí, dejen lo mejor de sí para plantar bien alta la bandera argentina.

Para Antonio, el karate va mucho más allá de los combates, llamados kumites. En realidad, el deporte apunta a disciplinar el cuerpo y la mente, bajo la premisa de que todo se consigue en base al esfuerzo y el sacrificio. "Todo llega por una causa, y todo va a llegar si se trabaja con disciplina y esmero", afirmó.

ON - Dojo de Karate (9).jpg Omar Novoa

Juan Paz Dovis, empezó a entrenar a los 5 años. "Empecé igual que las chicas, por parte de mi hermana que es mayor. Ella hacía karate y con el tiempo me fue trayendo hasta este deporte tan lindo que vengo practicando hasta día de hoy", dijo y agregó que ahora enfoca todas sus energías en entrenar para llegar al nivel que va a encontrarse en Japón, que promete enfrentarlo a rivales muy preparados.

Los beneficios del karate

Según explicó el adolescente de 15 años, lo mejor del karate es la posibilidad de sumar una paz interior que aplica a cada golpe pero que también es útil para otros ámbitos de la vida. Más allá de los combates, disfruta de la rutina de los entrenamientos y de los viajes, donde puede conocer a personas de otras geografías pero con el mismo amor por este arte marcial.

La técnica pulida de Milagros, la fuerza de Aluminé y la energía de Juan se fusionan con una disciplina que los coordina en un kata sincrónico bajo los comandos de su sensei. Para Vinet, lo más importante es que puedan realizar el viaje en grupo, creando nuevos recuerdos en equipo, y hacer lucir tantos años de práctica. Lo que suceda en Japón ya parece un regalo inesperado.

"Lo más complicado en el kumite es llevar un golpe con la explosión y la carga justa, para dar la fuerza máxima pero sin lastimar", señaló. Y así, entre el control y la explosividad, entre la paz y la fuerza, Antonio y sus estudiantes trabajan con dosis iguales de paciencia y entusiasmo para llegar a la cuna del karate y medirse con los mejores en Japón.