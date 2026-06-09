Los neuquinos están entre los menos endeudados con mora del país

Junto con CABA y La Pampa, Neuquén está entre las provincias con menos problemas de atraso. Está 4 puntos por debajo del promedio nacional.

Los neuquinos están entre los menos enduedados en mora

Neuquén se encuentra en el grupo de provincias argentinas con menor porcentaje de deudores en mora , según revela un informe de la consultora Analytica , en base a datos del Banco Central . El estudio revela que a nivel nacional las personas con atraso en el pago alcanzan al 27% del total del sistema, que incluye bancos, fintechs y entidades que se dedican a dar crédito.

A nivel de provincias, Neuquén tiene un ratio de 23% de créditos de personas con retraso. El distrito con menos problemas es Ciudad de Buenos Aires, con el 16,1%, seguida por La Pampa con el 19,5%.

Se trata tanto de créditos personales o con tarjetas otorgados por bancos, como así también por entidades no bancarias, como fintechs y entidades que ofrecen créditos desde el sector privado sin revestir la condición de bancos.

El informe señala que "en abril volvió a aumentar la irregularidad en la cartera de crédito a las familias hasta el 15,4%, considerando al sistema financiero ampliado".

"Pero el problema es más preocupante aún, porque al analizar la cantidad de personas en mora, la problemática involucra al 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema", señala el trabajo.

Así, el informe sostiene que se registran 19,8 millones de personas con algún crédito en el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, Fintech (Mercado Pago y Tarjeta Naranja), mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

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"La deuda total de familias en este sistema alcanza los $74,2 billones (6,5% del PIB), donde el 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a fintech y el 7,5% al resto de entidades", indica al reporte.

El mismo precisa que "en cantidad de personas, 14,3 millones tienen al menos una deuda en bancos, independientemente de que también cuenten con deudas en otros proveedores no financieros de crédito, mientras que 5,5 millones se encuentran endeudadas exclusivamente por fuera del sistema bancario".

De los 19,8 millones de deudores, 5,3 millones se encuentran en mora tardía, representando el 26,9% del total, dice el estudio de Analytica. Entre quienes solo tienen deudas con bancos, el 19,2% es moroso; mientras que quienes tienen únicamente deuda en fintech, ese ratio llega al 28,9%.

Si el análisis se hace por volumen de crédito, los ratios bajan. En los bancos, la irregularidad de cartera es del 11,9%, mientras que en las fintech asciende al 21,6% y en el resto alcanza el 43,1%.

Tarjetas de Crédito. Las tarjetas de crédito, principales señaladas por las deudas de los argentinos.

Las deudas por provincias

En las provincias del norte, la cantidad de deudores morosos respecto al total es la más alta; por caso, La Rioja y Catamarca se encuentran entre las tres más afectadas, donde llegan al 35,3% y 34,8%.

El porcentaje más alto se alcanza en San Juan, 36,0%. Mientras los ratios más bajos se observan en CABA con el 16,1%, seguido por La Pampa 19,5% y Neuquén 23,6%.