Los originales dulces con especias de San Martín de los Andes que recomiendan los famosos

Conocidos en la comunidad de San Martín de los Andes y de Neuquén, pero con una historia de lucha a pulmón tan extraordinaria, que siempre viene bien recordar y más en tiempos donde la incertidumbre económica y la desesperanza generalizada dejan a muchos atrapados en la resignación y la imposibilidad. Un ejemplo que inspira y que emociona - incluso hasta las lágrimas- a quienes piensan que hay cuestiones que no se pueden cambiar y, sobre todo, a aquellos a quienes la discapacidad los atraviesa o los toca de cerca.

El establecimiento de la Chacra 2 de la Fundación Puentes de Luz, con dirección en Pasaje del Pueblo 95, cautiva y sorprende a conocidos y foráneos. Un escenario de ensueño rodeado de montañas que irradia en cada detalle una belleza profunda, la de los corazones que no saben de excusas y que buscan alternativas y la unión para construir realidades que resultan inimaginables en el día a día de muchos.

Si, un montón de aristas que tienen un origen en común, la conexión de dos madres de personas con discapacidad que se unieron para pensar alternativas de apoyo para sus hijos luego de la edad escolar, hace más de 17 años. Se trata de Angélica, una ex residente de San Martín de los Andes y Graciela, quien vivía en Buenos Aires pero viajaba asiduamente a la localidad cordillerana con la intención de instalarse en algún momento junto a su familia.

Las causalidades del destino hicieron que Graciela conociera a Luis Rodríguez -actual director de Puentes de Luz- en un momento clave: antes de que él concretara el deseo de irse a vivir a Mendoza para escapar del ritmo acelerado del cemento porteño.

"Nos conocimos casi circunstancialmente cuando fue a pedir asesoramiento a una ONG dedicada a discapacidad en la que yo trabajaba en Buenos Aires. En esa charla ella me dijo: 'En Mendoza está todo hecho, estaría bueno que vengan a Neuquén que está todo por hacerse'. Así fue como ellas me invitaron a participar. Se hizo un trabajo desde las bases, tratando de evaluar unas 180 encuestas sobre qué servicios se necesitaba en San Martín de los Andes, que fuera complementario a la escuela especial", señaló Luis en diálogo con LMN. "Inicialmente no se sabía que se necesitaba un centro de día, pero si un espacio de contención para trabajar con los jóvenes adultos", agregó.

Luis Rodríguez, director de Puentes de Luz.

El trabajo de diagnóstico y los primeros pasos que llevaron a la creación de la organización civil sin fines de lucro Puentes de Luz en 2006, llevó varios años y un trabajo articulado con Adriana, Gabriela y Luis, viviendo en Buenos Aires.

Los primeros logros

Finalmente, en 2005 él dejó de postergar la decisión de instalarse con su familia en la cordillera y a partir de ahí afianzó los lazos con la comunidad en pos de promover la capacitación de profesionales y técnicos especializados en la temática y de conseguir recursos económicos para concretar el objetivo.

Un salto en ese sentido lograron dar en el 2008 con la campaña Volcán de superación. "Un grupo de vecinos hicieron cumbre en el Lanín junto a una persona con discapacidad. Eso nos permitió tener mucha visibilidad y posibilitó que una familia nos donara un terreno. Con ese logro, aplicamos para el financiamiento del Fondo Ley de Cheques -hoy en día se llama Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (Fonadis)- que pone a disposición el monto de las multas de cheques sin fondos para proyectos de estas características", explicó Luis.

En medio de ese paso a paso, organizaron un club de amigos -un clásico de los sábados- que en ese entonces funcionó en el SUM de la Guardería Pichi Rayen del Barrio El Arenal y en un local de un centro de adultos mayores, dos espacios que se pusieron a disposición en forma solidaria. "El club cuenta con la participación de voluntarios que hasta el día de hoy nos acompañan", destacó Luis con gratitud.

A instancias de la segunda edición de Volcán de Superación (2010) consiguieron la donación de un segundo terreno. "Una familia americana que estaba desarmando una casa canadiense en Junín, nos donó esa vivienda y el constructor la desarmó y la armó en nuestro predio. Así es como comenzó a funcionar el centro de día en 2012", precisó.

Cadena de favores

"En 2014 logramos construir nuestro centro de día formal y empezamos un incipiente emprendimiento productivo: Sabor Natural de Puentes de Luz", dijo Luis antes de dedicarle un párrafo especial a Miguel Manríquez, un actor esencial del proyecto pensado para fortalecer la sustentabilidad de la actividad de la asociación.

"Su vida estuvo marcada por un accidente infantil a los 9 años y un accidente laboral a los 42 años que lo dejó ciego. El estaba muy deprimido y cuando le propusimos que se hiciera cargo del invernadero -por su experiencia en plantaciones en el Valle-, nos decía que si bien él había estado a cargo de la producción en chacras de entre 5 y 10 hectáreas ahora no sabía si iba a poder con un invernadero. Más allá de ese temor, la experiencia fue increíble", remarcó.

Hoy en día Miguel corre carreras de montaña con un guía. Uno de los desafíos más grandes que concretó fue subir el Lanín en un día, en el 2021. En el 2019, además, corrió 110 kilómetros en el Patagonia Run por el proyecto Casa Tuya que busca desarrollar la vida independiente de las personas con discapacidad para cuando falten sus padres o se quieran independizar", comentó.

"Gracias a ese esfuerzo que hizo Miguel con Cristian tuvimos visibilidad y apareció otra familia que nos donó un tercer terreno. Ahora estamos a expensas de un convenio que firmamos con le IPVU para construir dos primeros departamentos", indicó.

Sabores Patagónicos gourmet

El emprendimiento Sabor Natural comenzó con verdura orgánica y panificados. Sin embargo, como la capacidad productiva no era elevada para satisfacer la demanda, se abocaron al cultivo de aromáticas y frutos rojos para elaborar en forma artesanal mermeladas y blends de especias gourmet.

Allí no solo trabaja Miguel, sino también otros chicos que asisten al centro de día en modalidad de pasantía. El espacio les permite tener una primer experiencia conectada con el mundo laboral, además de desarrollar distintas capacidades.

Entre la gama de opciones descolla el dulce de pera y lavanda (basado en una receta de Dolli Irigoyen, especial para combinar con quesos, yogurt griego y postres), el de frutilla y menta, frambuesa y pimienta rosa y mosqueta y chia.

Con el paso del tiempo, la marca logró instalar su propio local de ventas en el Aeropuerto Chapelco y tener presencia en distintos comercios de San Martín de los Andes, Buenos Aires y Neuquén Capital (Tahiel, en el Alto Comahue Shopping). Además numerosas empresas compran sus regalos empresariales.

Encontrar posibilidades más allá de la dificultad

Actualmente el centro de día de Puente de Luz recibe a unos 65 jóvenes, principalmente, con discapacidad intelectual. Continúa con su Club de Amigos, las campañas de Volcán de Superación, avanza con Casa Tuya, además de recibir apoyo de sus socios benefactores y ayudas ocasionales del estado. Mantiene, asimismo, sus eventos anuales de recaudación de fondos para sostenerse: Chefs & Foodies con cocineros destacados como Christophe, La Fiesta en el Hotel Le Village (al inicio de cada temporada invernal) y la Expo Aromas y Sabores de la Patagonia, que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre con la actuación de Marcela Morelo.

"Si tuviera que hacerte un resumen de los logros que tuvo Puentes de Luz a lo largo de sus 17 años de vida te podría decir que en el 2008 logramos que Neuquén adhiera a la ley 24.901. Otras provincias ya lo habían hecho, pero la nuestra no, por lo que no estaba obligada a garantizar el cumplimiento de las prestaciones básicas para personas con discapacidad. Gracias a las gestiones que hicimos, se logró eso", manifestó Luis.

"En el 2020 promovimos, junto a otras organizaciones, que la provincia de Neuquén diera prioridad a las personas con discapacidad en la vacunación de COVID y en abril de este año hicimos el Primer Encuentro Iberoamericano sobre vida independiente al que asistieron especialistas importantes de Latinoamérica y España. De esta forma, logramos sacar una declaración que fue llevada al gobierno nacional", agregó.

"Recordemos que la vida independiente de las personas con discapacidad, desestimando la institucionalización, es un derecho humano planteado en la Convención de Naciones Unidas y que Argentina adhirió en el 2009, por lo que debe cumplirlo ya que es de carácter constitucional. Aún no lo está haciendo, por eso estamos trabajando con otras instituciones para que se regule el apoyo de esa vida independiente con la figura del asistente personal", dijo. "Nosotros hemos realizado unas 20 capacitaciones al respecto con destacados invitados internacionales", añadió.

Luis señaló que más allá de las dificultades y la falta de recursos económicos, pudieron abrirse camino gracias al vínculo con la comunidad y la credibilidad que construyeron a lo largo de 17 años.

"Nos han ayudado muchas personas; que tengamos como padrinos a Virginia Elizalde y Gustavo Bermúdez siempre es un aporte porque siempre se mueven por nuestra causa y tienen amigos. Todo va sumando y sirviendo", postuló.

"Armamos un buen equipo. Al principio era una asociación de familiares, luego se sumaron personas de la comunidad con buena voluntad que querían sumar su granito de arena. Ahora estamos armando un consejo asesor con en el que participan los chicos que asisten al centro de día, más allá que siempre en la comisión directiva tuvimos a una persona con discapacidad", apuntó.

Cuando la historia personal marca la vocación

La historia de Luis está marcada por su rol de hermano de una persona con discapacidad. "Arribé a ese tema por Carmen mi hermana que tiene síndrome de down", señaló al recordar que a los 19 años se acercó a una ONG para buscar respuestas y que luego terminó sumándose al equipo de trabajo.

Después de estudiar psicología y especializarse en discapacidad y en Gestión de Organizaciones sin fines de lucro, Luis escribió -junto a la Licenciada Blanca Núñez-el libro Los hermanos de personas con discapacidad: una asignatura pendiente, disponible en la página oficial de Puente de Luz.

"Siempre digo que mi hermana ha sido el mayor obstáculo y el mayor trampolín de mi vida. Seguramente ha sido lo que ha orientado mi vocación. Considero y creo que hay mucho que se puede hacer con grupos de ayuda mutua, personas con situaciones similares se pueden escuchar, acompañar y construir cosas. Por eso creo tanto en el tercer sector y las organizaciones no gubernamentales", concluyó.

