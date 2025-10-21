Los puestos de trabajo más buscados por las empresas en Neuquén

Una consultora que desembarcó en la provincia analizó los perfiles que requieren las compañías y los rubros que más demanda tienen.

La demanda de puestos de trabajo en Neuquén se vincula a la actividad petrolera y a otros sectores relacionados o no con los hidrocarburos y que en la actualidad están requiriendo de técnicos en diferentes oficios.

Así lo reveló Fernanda Bazán, Coordinadora Regional de Ventas de Grupo Gestión , una compañía de recursos humanos que desembarcó en la provincia con el propósito de facilitar a los empleadores la contratación de personal, según la necesidad de lo que se requiera.

El sector de la energía, la construcción, el transporte y los servicios industriales son los que más están demandando personal hoy en Neuquén, con perfiles técnicos. “Son los que se necesitan con mayor urgencia y los que más cuesta conseguir, porque obviamente, la mayoría de las empresas tratan de contar con esto para funcionar”, indicó Bazán.

Técnicos electromecánicos, operarios especializados, personal de mantenimiento, soldadores y choferes con experiencia en Oil&Gas están entre los empleos más solicitados.

¿Y profesionales? La especialista dijo que en realidad lo que demandan las empresas son técnicos de soporte para estos profesionales, como ser ingenieros, por ejemplo. “Todo lo que tenga que ver con una especialización”, precisó Bazán.

Método

“Nosotros ya trabajamos fuertemente en lo que es la parte logística, retail (comercio minorista) y hotelería también en lo que tienen que ver con las grandes cadenas, además de supermercados como Carrefour y Chango Más”, precisó la representante de Gestión.

“Trabajamos también para toda la industria en general. Damos soporte a los equipos de trabajo de las compañías con personal que le ofrecemos. Es tan interesante Neuquén que la empresa está haciendo una gran inversión acá porque vemos el potencial de la provincia”, dijo y explicó: “Generamos ciclos de charlas que son destinadas a clientes y potenciales clientes para que participen. Son siempre con coach y mucho de trabajo en equipo. También tenemos charlas donde las empresas intercambian con otras compañías sus experiencias”.

Diversificación

Bazán explicó que si bien el interés de la empresa y el potencial de Neuquén está enfocado en la industria petrolera, el objetivo también es buscar que otros sectores de la economía cuenten con la posibilidad de contratar personal dentro de la provincia y no tengan que recurrir afuera. “Como todos se van al petróleo a veces no hay trabajadores, por ejemplo, para otras actividades, como las de las bodegas, que han crecido mucho en Neuquén. Están trayendo gente de Mendoza para trabajar la tierra y lo que queremos es dar soluciones en cuanto a la contratación de personal”, indicó.

“No hay cuadrillas y la industria vitivinícola lo está demandando, lo que queremos es expandir nuestros servicios más allá del petróleo con nuestra compañía. Somos una empresa donde damos tercerización de personal, con búsqueda y selección. Tomamos ese personal, lo administramos y damos servicios a un cliente determinado de acuerdo a lo que nos pida, sea del rubro que sea”, explicó.