Marcha por el transfemicidio de Azul Semeñenko: dolor, bronca y pedido de justicia

Las compañeras de la trabajadora estatal encabezan la manifestación este jueves. La mujer murió por diversas heridas en su cuerpo.

Las compañeras de la trabajadora estatal Azul Semeñenko , víctima de un transfemicidio, encabezan este jueves una movilización llena de dolor, bronca y un fuerte reclamo por justicia. Además, por el hecho, ATE convocó a un paro de 24 horas durante esta jornada, mientras que el Gobierno provincial decretó dos días de duelo.

Este miércoles, la autopsia confirmó la causa de muerte de la mujer de 49 años, de quien no se conocía información desde el 25 de septiembre. El hallazgo se dio el martes de esta semana, en horas de la tarde, en el barrio Valentina Norte Rural . Una pareja que paseaba por el sector con sus perros se encontró con el cuerpo de Azul, con claros indicios de haber sido víctima de una muerte violenta.

La movilización se concentró en Sarmiento y Don Bosco, en las oficinas de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias de Neuquén, donde trabajaba la víctima. Desde allí, una nutrida columna se dispuso a marchar hasta el monumento a San Martín.

marcha azul semeñenko Gentileza Juan Curcho

Según informó la fiscalía, "de acuerdo al informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte". También se constataron fracturas en el rostro de la víctima. Al ser la víctima una mujer trans, el caso se investiga como transfemicidio.

La investigación quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

"El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron hoy por la noche con familiares de la víctima", detallaron desde el MPF.