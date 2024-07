Mariano Gaido celebró los avances en el loteo del Distrito 6 y anunció la fecha de entrega

Gaido loteo del Distrito 6

Por último Gaido, detalló que más del 90% de los adjudicatarios de los terrenos están pagando su lote, lo que permite financiar loteos nuevos.

Por su parte, Marco Zapata, titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, agregó que el Distrito 6 -que se ubica en intersecciones de Casimiro Gómez y la Autovía Norte- cuenta con 367 lotes con servicios. “Ya se finalizaron las cloacas, la red de agua, se hizo el movimiento de suelo y el cordón cuneta “, detalló.

En cuanto a las tareas restantes, informó que se avanza con la estructura de sostén de la red eléctrica y, a la par, se van haciendo las adjudicaciones.

Nueva obra llevará energía eléctrica a 56 familias de Rincón del Valle

La Municipalidad de Neuquén comenzó a ejecutar la obra que proveerá de energía eléctrica a 56 familias que no cuentan con este servicio esencial en Rincón del Valle, sector ubicado en el barrio Melipal. Este jueves a la mañana, las autoridades municipales realizaron un recorrido por la zona.

Al respecto, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, precisó que se trata de la ejecución de “las conexiones domiciliarias, la colocación de los pilares, cambio de las luminarias de vapor de sodio por luminarias led, la apertura de algunas calles y corrimiento de algunos cercos”.

La obra tiene un plazo de 60 días. Una vez terminada, indicó Zapata, todos los vecinos del sector contarán con el servicio de electricidad de manera segura, y cumpliendo con todas las exigencias del ente regulador.

Sobre las tareas a ejecutar, detalló que se hará la provisión y colocación de columnas y postes nuevos, se hará el ordenamiento de las líneas existentes y se proveerá de otras nuevas, se dotará de pilares completos y se colocarán interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales para los pilares existentes. La Municipalidad informó que, una vez finalizados todos estos trabajos, comenzará a trabajar en la finalización de las veredas y cordones cunetas faltantes en la zona.

Zapata contó que si bien se trata de un sector que está poblado hace muchos años, había un grupo de familias que aún no contaba con el servicio de electricidad porque “es una obra que se contrató en gestiones anteriores y no se logró electrificar en un 100%, ya que hubo algunas invasiones sobre la línea municipal y hubo corrimientos que no se llegaron a hacerse. La empresa no pudo finalizar los trabajos que correspondían para que la cooperativa CALF pueda electrificar”.