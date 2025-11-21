Menos alumnos en Neuquén: la baja natalidad ya afecta al sistema educativo

En los últimos cinco años, la matriculación en el nivel inicial disminuyó en un 25%. Qué dijo la ministra de Educación.

El 14 de noviembre finalizaron las inscripciones en las escuelas de Neuquén. Desde la Provincia informaron que se registra una reducción en las matrículas en los últimos años.

Las matrículas en los últimos cinco años en el nivel Inicial disminuyeron un 25% , lo que a su vez impactará a futuro en los demás niveles educativos.

Esto obedecería a la baja registrada en la tasa de natalidad en la provincia, que disminuyó entre 2015 y 2024 en un 43%.

Los impactos de la baja de la matriculación: reestructuración de jardines

Al respecto, la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, dialogó con LU5. "Eso se empieza a notar y empieza a impactar en las inscripciones a los distintos niveles en el sistema", afirmó.

Un ejemplo de este impacto en la baja de matriculación es el proceso de transformación que se prevé en el diseño curricular de nivel inicial, para desafectar los jardines anexados a escuelas primarias y hacerlos converger en instituciones con edificios y equipos directivos propios.

La baja de matriculación provoca que mucha de la infraestructura ya existente quede ociosa si solo se sostuvieran las salas de 4 y 5 años.

Jardín de infantes

"Hemos empezado el proceso de transformación que prevé el propio diseño curricular de inicial de lo que conocíamos nosotros como jardines integrales a "escuelas infantiles" que permiten un inicio en el sistema público de la escolaridad en el ciclo inicial a partir de los 2 años", explicó Martínez.

"Esto no nos implica nueva infraestructura. Son mínimas tareas de adecuación de la infraestructura existente y reorganización del recurso humano", agregó la ministra.

Los números de los jardines de infantes y maternales

Del 3 al 7 de noviembre se procedió a la inscripción al nivel Inicial en salas de 4 años, registrándose 4.915 estudiantes para ese proceso. Se trata de niños y niñas que por primera vez inician su trayectoria en sala de 4 (obligatoria) y los que ya concurren a sala de 3 años.

Para las salas de 3 años la inscripción fue presencial. Los días 10 y 11, y 12 se sumaron quienes ingresan a sala de 2 años en las Escuelas Infantiles.

En el mes de febrero se podrán anotar los y las aspirantes para sala de 1 año, en aquellas escuelas infantiles que poseen dichos espacios. En total existen 37 escuelas infantiles en la provincia, en su mayoría creadas en el año 2024.

Nivel primario

Entre el 10 y 14 de noviembre se concretaron las inscripciones de manera virtual para primer grado del nivel Primario. Un total de 9.023 egresados de salas de 5 años se inscribieron. Ese número corresponde al 63%. Restan aún el 37% de ellos que a la fecha no han realizado el trámite. Esta demora en el proceso es más notoria en algunas localidades como Neuquén capital, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Plottier.

Desde la Coordinación de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación indicaron que en aquellas localidades en que solo se cuenta con una escuela primaria las familias no suelen realizar la inscripción de manera virtual, al igual que en contexto de ruralidad.

Nivel secundario

Asimismo, desde la coordinación de Niveles y Modalidades se detalló que del 6 de octubre al 2 de noviembre se llevaron adelante las inscripciones al nivel secundario en toda la provincia, con división en prioridades de manera virtual. Por su parte, para este nivel se anotaron 11923 estudiantes.

En ese período se inscribieron el 82% de los y las estudiantes de la provincia que egresan de séptimo grado.

En cuanto a la inscripción del 18% restante, cabe destacar que en las escuelas en contexto de ruralidad las inscripciones se hacen en forma manual, y con fechas extendidas hasta el ciclo 2026.

Esto obedece a las distancias existentes, la conectividad y la imposibilidad de concurrir físicamente muchas veces a las instituciones; no obstante, cada Distrito posee diferentes realidades que son abordadas desde los equipos de supervisores.