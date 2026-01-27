Misterioso aterrizaje: qué hace un avión del gobierno de EE.UU. en el aeropuerto de Neuquén

El arribo de una aeronave oficial de EE.UU. a Neuquén desató versiones sobre misión institucional con senadores y una escala previa en Tierra del Fuego.

La captura de un video enviado este martes desde el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén.

Un avión perteneciente al gobierno de los Estados Unidos aterrizó este martes en el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén capital, en un movimiento poco habitual que rápidamente generó la curiosidad local y las especulaciones en redes sociales.

Según distintas versiones que circularon durante las últimas horas, la aeronave habría llegado con una delegación de senadores estadounidenses de ambos espacios políticos: el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en el marco de una misión institucional.

Sin embargo, hasta el momento no existe una agenda oficial difundida que confirme actividades, reuniones o recorridas en la provincia.

Avion EEUU Neuquen-2

El hermetismo se profundizó al conocerse que el mismo avión habría aterrizado ayer por la tarde-noche en la provincia de Tierra del Fuego, lo que alimentó hipótesis sobre una gira por el sur del país, posiblemente vinculada a temas estratégicos, energéticos o de cooperación bilateral.

En Neuquén, el arribo no pasó inadvertido. Usuarios de X (ex Twitter), Facebook e Instagram compartieron imágenes, horarios estimados y conjeturas sobre el motivo del viaje, ante la ausencia de información oficial por parte de autoridades nacionales, provinciales o de la representación diplomática estadounidense.

Avion EEUU Neuquen

Por ahora, el aterrizaje del avión oficial se mantiene rodeado de versiones y silencio institucional. Se espera que en las próximas horas pueda surgir alguna confirmación que permita aclarar el motivo de la visita y si habrá encuentros con funcionarios locales o recorridas por puntos estratégicos de la región.

Noticia en desarrollo