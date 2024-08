Misterioso hallazgo en El Arroyón de Cinco Saltos que impresiona solo de verlo

image.png

Son dos primos conocidos como los Vikingos Gadea. Amantes de las motos y muy solidarios, especialmente Rolo, quien ayuda con sus tatuajes a muchas familias y teje una red de contactos para abastecer a comedores y merenderos.

Entre sus pasatiempos, ambos comparten la pasión de vivir situaciones misteriosas, en lugares extraños, y abrir la discusión sobre fenómenos paranormales con sus seguidores.

Uno de sus últimos videos revela la imagen que proporcionó el vecino José Cisterna. "Los dejamos con la foto para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Si es un fotomontaje está muy muy bien hecho, y si es real, es tremendo", comentaron.

La foto fue tomada en El Arroyón de Cinco Saltos, antes de llegar al Lago Pellegrini. El vecino estaba de recorrida por el lugar. Tiempo después regresó a la zona para consultar entre los lugareños qué podía ser.

"Un señor la llamó 'la niña del Arroyón'. Supuestamente, una niña que se ahogó y se le aparece a las personas para alertar del peligro, para que no entren al río. Lo más loco es que estos avistamientos fueron hace muchísimo tiempo atrás, a no ser por esta foto que surgió ahora. Es como si esto hubiese dormido en el tiempo. Mucha gente de la zona no tenía ni idea, pero los viejos sí. Algunos recordaron la historia del lugar", manifestaron los primos Gadea.

Proyecto nuevo - 2024-08-07T171006.052.jpg

Agradecieron mucho el material que aportó el vecino y confesaron que los sorprendió.

"Cuando recibimos las fotos y el paneo que hizo del lugar, hablamos con el amigo... él nunca pensaba nada de esto. No es del palo del terror. Fue algo que lo sorprendió. Está buenísima la historia y lo que pudo averiguar también para que no se pierda. La foto se puede bajar, hay que hacerle mucho zoom y la imagen está. Los que la quieran, nos pueden escribir y se las mandamos. Es tremenda, buenísima", agregaron.

También proporcionaron un teléfono de contacto -299 5011610- donde las personas pueden mandar fotos o videos que revivan historias paranormales. Se pueden compartir entre sus seguidores del canal.

Hallazgo 2 Vikingonautas

Cinco Saltos, la ciudad embrujada

En el relato popular, Cinco Saltos evoca historias y fenómenos inexplicables que se ganaron cierta reputación, incluso más allá de la ciudad rionegrina. A lo largo de los años, acumula un sinnúmero de relatos que hablan de apariciones espirituales, ritos y magia negra, configurando una narrativa sobrenatural muy interesante que pasa de una generación a otra. Los vecinos han aprendido a convivir con estas historias de almas errantes y maldiciones ancestrales que desafían toda lógica.

Sin ir más lejos, el famoso gurú regional conocido como Brujo Atahualpa contó hace un tiempo la macabra historia que pesa sobre una familia en Cinco Saltos "maldecida". Al gurú, que creen 100% en estas cosas, le ha tocado "curar" su vivienda, donde su morador es el único sobreviviente de una familia muy numerosa que con el correr de los años cada integrante de la misma tuvo una muerte con desgracia.

brujo-atahualpa-cinco-saltos.webp

También contó en su momento el caso aterrador de otra casa donde las luces se apagaban solas y había incendios inexplicables.

Una de las narrativas más perturbadoras sobre Cinco Saltos es la de la "Bruja del Cementerio" que se aparece como una figura encorvada y sombría, merodeando entre las tumbas en las noches de luna nueva. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer acusada de brujería en tiempos de la colonia, condenada a vagar por la eternidad en un purgatorio terrenal. Otros, más escépticos, arguyen que no es más que una leyenda urbana para asustar a los niños.