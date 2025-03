Nadia Márquez habló del escándalo en el Congreso: "Esto hace el kirchnerismo para causar inestabilidad"

Asimismo, Márquez habló sobre los violentos hechos que se registraron esa misma jornada, pero afuera del Congreso. Y fue tajante al afirmar que "hay que separar esto de la marcha de los jubilados que viene todos los miércoles y siempre han sido pacíficas. Los jubilados no van a quemar gomas como había el miércoles, no van a prender fuego los tachos de basura como pasó. Los jubilados no rompen los vehículos, ni lo dan vuelta y no lo prenden fuego", dijo.

Y afirmó -en diálogo con LU5 -que no fue una marcha de jubilados "porque había lamentablemente barrabravas, referentes sociales, y dirigentes políticos que fueron a romperle la marcha a los jubilados y es lo que lograron".

Respecto de las imágenes donde se ve a la policía golpear a algunos jubilados, aseguró que es inaceptable "el policía interviniente debe dar las explicaciones necesarias y deben sancionarlo, porque con eso nadie está de acuerdo".

Márquez fue contundente al indicar que "esto es lo que hace siempre el kirchnerismo cuando no gobiernan, ellos quieren causar inestabilidad y lo trabajaron todo el tiempo para esto. Yo no vi a ningún jubilado dando vuelta el auto, rompiéndoles las ventanas a un auto ni prendiendo fuego, estos son grupos golpistas de inestabilidad de distintos espacios políticos, sindicales y ahora equipos deportivos también que van a generar el caos".

Pero afirmó que "Argentina ya dijo basta de esto. Los jubilados pueden seguir y todo haciendo sus propuestas pacíficas, lo que no se puede hacer ahora que antes era de los vivos, usar reclamos legítimos para solo generar caos, que fue lo que pretendieron y los jubilados quedaron rehenes de eso".

Por último, la diputada volvió a apuntar contra el kirchnerismo y expuso que "Queremos que los jubilados ganen más pero se necesitan 4 trabajadores activos por cada jubilado y Argentina tiene 1.5. No hay sistema jubilatorio que puedan sostenerse, por eso estamos trabajando para dar una respuesta de fondo. Todos queremos que los jubilados vivan mejor pero jubilaron durante el kirchnerismo a miles de personas y eso hizo que el que aportó toda su vida apenas mejor y al resto le dijeron que había plata pero no estaba".