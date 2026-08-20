Nueva plataforma para conseguir trabajo en Neuquén: presentan Red de Empleo Capital

Es administrada por la Municipalidad capitalina. Hay 20.000 currículums disponibles. Y más de 500 empresas inscriptas.

La Municipalidad de Neuquén presentó la nueva Red de Empleo Capital , una plataforma gratuita que ya reúne 20.000 currículums y que busca conectar de manera más directa a quienes necesitan trabajo con las empresas que buscan incorporar personal, anticipándose así a la demanda del nuevo Parque Industrial.

La innovación de esta plataforma consiste en articular ofertas de capacitación, búsquedas laborales y un registro de trabajadores de distintos oficios. “Esto es parte del compromiso asumido de mejorar la calidad de vida de los neuquinos”, indicó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini .

Durante la presentación también se anunció la quinta edición de la Feria de Empleo, que se realizará el 30 de septiembre y el 1 de octubre, de 10 a 17, en el salón Rainbow del Casino Magic.

Pasqualini explicó que la Red de Empleo Capital se trata de una actualización integral del anterior portal Impulsa y aclaró que quienes ya tenían cargados sus datos no deberán hacerlo nuevamente.

“Los perfiles fueron migrados y ya se encuentran dentro de la Red de Empleo”, señaló.

Los objetivos de la herramienta

Uno de los principales objetivos de la nueva herramienta será acompañar el crecimiento del nuevo Parque Industrial de la ciudad, donde se proyecta una demanda de alrededor de 20.000 perfiles laborales.

Pasqualini indicó que ya hay más de 500 empresas inscriptas y que el municipio buscará anticiparse a sus necesidades mediante capacitaciones específicas.

“Vamos a trabajar un paso adelante para que esos perfiles estén listos al momento de la incorporación”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que se diseñarán trayectos formativos en función de los puestos que requieran las empresas y que la Red de Empleo será una de las principales vías de vinculación para las futuras contrataciones.

Actualmente, el 60% de los currículums cargados pertenece a mujeres. Además, la plataforma no establece límites de edad ni restricciones por profesión u oficio: cualquier persona puede registrarse, aunque luego cada empresa define las características del perfil que necesita.

Oficios matriculados

La nueva Red también incorpora un espacio para buscar trabajadores de oficios matriculados, como gasistas, electricistas y plomeros, y un apartado dedicado a las capacitaciones municipales.

Pasqualini recordó que en los últimos tres años se capacitaron cerca de 30.000 personas en áreas como construcción, turismo, tecnología e innovación, a las que ahora se sumará la formación vinculada al desarrollo industrial.

La subsecretaria de Empleo, Clara Beverini, explicó que se puede ingresar a la plataforma desde Muni Express.

Cualquier persona puede consultar las búsquedas laborales activas y, para postularse, debe registrarse y cargar su currículum. Las empresas también pueden publicar los perfiles que necesitan y acceder de manera gratuita al servicio de intermediación laboral del municipio.

La Feria de Empleo , en septiembre

Acerca de la Feria Empleo Joven, el subsecretario de Capacitación, José Ignacio Manzur, adelantó que habrá talleres sobre inserción laboral, inteligencia artificial, armado y corrección de currículums y simulaciones de entrevistas para quienes buscan prepararse mejor para acceder a un empleo.

Destacó el impulso de capacitaciones, ferias y una red de empleo que conectan a jóvenes y adultos con empresas. “La articulación público-privada permite mejorar currículums, adquirir experiencia y formar talentos según las necesidades del mercado”, sostuvo.

Presentamos la Feria Empleo Joven 2026.

30 de septiembre y 1 de octubre en Casino Magic. con talleres, charlas y herramientas para jóvenes.

Vas a encontrarte con empresas, universidades e instituciones, conocer sus propuestas y descubrir nuevas oportunidades laborales. pic.twitter.com/9yAxTwpJgB — María Pasqualini (@tanapasqualini) August 20, 2026

Al respecto, Karina Rug, Gerente de Recursos Humanos. Casino Magic Neuquén S.A, recordó que es la 5º Feria Empleo Joven que se realizará y la 3º del Casino.

Para nosotros, realmente, es un orgullo volver a abrir las puertas desde que empezamos a trabajar en conjunto, no solamente con la feria, porque venimos también dando espacios para capacitación, también con el portal de empleo, y se van sumando un montón de actividades de poder articular lo público y lo privado”.

“Sabemos que Neuquén es una ciudad que está en crecimiento y los jóvenes necesitan capacitarse para poder insertarse en el mercado y la Feria de Empleo sirve a estos fines”.

“Hacer capacitaciones dentro del Casino también nos ha dado la oportunidad de que puedan ver qué herramientas podían poner en práctica. Inclusive, nuestros empleados también han hecho capacitaciones, lo cual nos enorgullece”.

Talleres

En tanto, la subsecretaria de Empleo, destacó que “es una feria que nos enorgullece mucho hacer. Comenzó hace cinco años y, realmente, el año pasado superó ampliamente las expectativas que teníamos, con la participación de más de 10 mil jóvenes”.

Señaló que se trata de una iniciativa “para todo público”. “Es una sinergia entre lo público y lo privado, porque las empresas confían en nuestro trabajo y dicen: Queremos estar en la feria. A la fecha, ya tenemos confirmados todos los stands que nos van a acompañar y las charlas que se van a brindar”, explicó.

En este sentido, destacó que la feria permite generar “un encuentro entre los jóvenes y los selectores de talento que, de otra forma, no se puede dar”.

Además, adelantó algunas de las propuestas que se desarrollarán durante las jornadas.

“Las charlas comienzan a las 11 y tienen una duración de 40 minutos. Habrá un taller de selección, Empleabilidad 4.0, Entender la era de la IA, Reconversión Laboral, el Taller Del Aula al Campo, Cómo construir un CV exitoso vinculado al rubro petrolero y también una charla a cargo del Casino Magic”, detalló.