Nuevo semáforo busca reducir accidentes en una zona caliente de la ciudad

Se trata de un punto crítico marcado por la alta siniestralidad. Desde la comisión vecinal del barrio celebraron la adición.

La esquina de Elordi y Colón, ubicada en el barrio Islas Malvinas, era un punto crítico debido a la alta siniestralidad . Por este motivo, y con el objetivo de brindar mayor seguridad a los vecinos y vecinas que transitan por el sector, esta mañana la Municipalidad de Neuquén dejó habilitado un nuevo semáforo.

“Este semáforo tiene un rol protagónico en la ciudad. Tenemos la sede del Consejo Provincial de Educación , las escuelas especiales que están aquí y además el transporte público que baja por la calle Colón que es muy importante. Estos semáforos, en estos puntos rojos que tiene la ciudad, son fundamentales”, señaló María Pasqualini , secretaria de Jefatura de Gabinete.

La funcionaria también valoró el llamado a licitación de semáforos inteligentes que se dio en coincidencia con esta inauguración: “Es un anuncio cobra relevancia en una ciudad que registra 280 mil vehículos patentados pero que llega a los 400 mil rodados circulando en días hábiles”.

“En esta esquina se viene a resolver una situación muy importante, pero hay que agregarle que los automovilistas también tienen que ser responsables con los excesos de velocidad y respetar las sendas peatonales”, completó Pasqualini.

Semaforo nuevo (1)

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó que la inauguración del semáforo en esta intersección es clave para mejorar el tránsito y la seguridad en la zona.

Un lugar crítico para la siniestralidad

“Era un lugar crítico por la siniestralidad. Estamos muy contentos de poner en funcionamiento el semáforo, ya que brinda mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas que circulan por el sector”, expresó.

Además, señaló que se trata de un punto de gran circulación: “En esta esquina hay tres escuelas y una sede administrativa provincial muy importante”, agregó.

Por su parte, el presidente de la comisión vecinal del barrio Islas Malvinas, Juan Antiñir, destacó la importancia de las obras que se llevan adelante en el sector y remarcó que eran un pedido sostenido por los vecinos.

Semaforo nuevo (2)

El pedido de larga data que finalmente se concreta

“Esto lo veníamos solicitando hace tiempo. Junto a los vecinos del sector lo habíamos planteado en reiteradas oportunidades, así que hoy es muy importante que se concrete”, señaló.

Antiñir agradeció al intendente Mariano Gaido y a su equipo de trabajo: “Siempre están a disposición del barrio Islas Malvinas, atendiendo distintos temas y necesidades”.

El referente barrial también manifestó su preocupación por la seguridad vial en la zona, especialmente por la alta circulación vinculada a establecimientos educativos. “Tenemos muchas escuelas, eso implica un movimiento constante. Lamentablemente, ayer hubo un accidente con una persona que iba a trabajar y fue atropellada”, indicó.

Semaforo nuevo (3)

Ante esta situación, pidió mayor conciencia a los conductores: “No hay respeto. Le pedimos a todos los vecinos que bajen la velocidad, que no manejemos como si esto fuera una autopista”.

Además, hizo hincapié en la convivencia diaria en el barrio: “Acá hay peatones todo el tiempo, gente que sale a caminar, chicos. Tenemos que cuidarnos entre todos”.

Por último, Antiñir valoró la presencia de las autoridades y la respuesta a los reclamos vecinales: “Gracias por estar, por acercarse al barrio y escuchar a los vecinos”.