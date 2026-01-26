Ola de calor: neuquinos superan la media mundial en el consumo de agua potable

Cuando la media de consumo indica los 330 litros diarios por persona, el EPAS constató que ya se superaron los 800 litros. La demanda diaria podría superar los 650 millones de litros.

La ola de calor que atraviesa la provincia de Neuquén no solo se refleja en el termómetro, también impacta de lleno en un recurso esencial: el agua potable . Según datos relevados por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) , el consumo diario por habitante se disparó muy por encima de los valores considerados normales, alcanzando cifras que duplican la media mundial.

Mientras el consumo promedio recomendado se ubica entre los 300 y 400 litros por persona por día, en jornadas de temperaturas superiores a los 30 grados ese número trepa hasta los 800 litros, generando una fuerte presión sobre los sistemas de captación, potabilización y distribución.

En diálogo con LU5 , Juan Vasallo, gerente general de Servicios del Interior del EPAS, explicó que el organismo abastece de agua potable a cerca del 60% de la población de la provincia, alcanzando a unas 4 50 mil personas distribuidas en ocho localidades.

“Cuando las temperaturas son muy altas, los consumos se incrementan de manera considerable y eso impacta directamente en el diseño de las redes y de las plantas potabilizadoras”, detalló el funcionario.

Vasallo remarcó que el período estival coincide con la etapa de estiaje, que se extiende de diciembre a marzo, y representa el momento de mayor estrés para la infraestructura hídrica. “Todo el sistema trabaja a máxima capacidad”, señaló.

EPAS oficina

Por qué el agua falta primero en las zonas altas

Según explicó el gerente del EPAS, los sistemas están diseñados para soportar consumos de hasta 600 litros por habitante por día, pero cuando la demanda supera ese umbral comienzan los inconvenientes. Las primeras zonas en verse afectadas suelen ser las más altas de las ciudades, donde se registra baja presión y menor caudal.

“Recién por la noche, cuando baja la temperatura y disminuye el consumo, los sistemas empiezan a recuperarse”, indicó Vasallo. En ese contexto, el EPAS realiza maniobras de presión y cortes estratégicos nocturnos, muchas veces imperceptibles para la población, con el objetivo de llegar a la mañana siguiente con los tanques de almacenamiento llenos.

calor extremo Además, se esperan noches tropicales, con temperaturas mínimas que no descenderán de los 24°C o 25°C.

Uso racional del agua: una responsabilidad compartida

Frente a este escenario, desde el organismo insisten en la importancia de un uso racional del agua, especialmente en jornadas con temperaturas superiores a los 30 o 31 grados. El consumo doméstico esencial —higiene personal, lavado de ropa y alimentos— puede realizarse en cualquier momento del día, pero los usos de alta demanda deben restringirse a horarios no pico.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Regar solo en los horarios autorizados por cada municipio.

Evitar el lavado de veredas, calles y pavimento.

Reducir el recambio de agua en piletas, utilizando productos químicos para su mantenimiento.

Conservar agua en tanques y cisternas domiciliarias.

Los horarios pico de consumo se extienden entre las 8 de la mañana y las 20 horas, por lo que se solicita a la población evitar usos intensivos fuera de las necesidades básicas durante ese tramo del día.

epas- obras-provincia

Obras estructurales para acompañar la demanda

En paralelo a la sobreexigencia del sistema, el EPAS avanza en obras estratégicas de saneamiento, como la que se inició recientemente en Villa La Angostura, destinada al tratamiento de líquidos provenientes de camiones atmosféricos, motorhomes y baños químicos.

Se trata de la primera planta de este tipo en la provincia, con una inversión de 2.154 millones de pesos, financiada por la CAF, y un plazo de obra de diez meses, que se extenderá por la veda invernal. La infraestructura permitirá resolver un problema ambiental histórico vinculado al tratamiento de efluentes en la localidad.

Un desafío que va más allá del calor

La combinación de temperaturas extremas, crecimiento poblacional y consumo elevado obliga a repensar el vínculo con el agua potable. El desafío no es solo técnico, sino también social y cultural.

En un contexto de veranos cada vez más intensos, el uso responsable del agua se vuelve una herramienta clave para garantizar el abastecimiento presente y futuro en toda la provincia de Neuquén.