Otro pase de un concejal de La Neuquinidad a La Libertad Avanza: "Me sentí destratado"

César Omar Pérez, de Cutral Co, se mostró con Nadia Márquez. Se encendió la polémica porque dijo que no renunciará a su banca.

"Me sentí como aislado, como que no me consideraron nunca parte del proceso de gobierno y no me consideraron nunca ni siquiera dentro del partido”, expresó.

César Pérez y los libertarios Omar César Pérez ahora forma parte del staff de La Libertad Avanza Neuquén.

La Libertad Avanza: el quiebre por la tasa vial

Pérez relató que el conflicto con el oficialismo provincial se profundizó cuando no acompañó la creación de la tasa vial, a la que sí tuvieron que adherir muchos intendentes en el denominado "Pacto de Gobernanza", que entre otras cosas, implica no agrandar el Estado, y armonizar los impuestos y tributos.

“No estuve de acuerdo con el aumento a la tasa vial. Yo no estoy de acuerdo con el tema del aumento y la carga tributaria hacia el pueblo. Y ahí al gobernador no le gustó que yo tuviera una posición contraria a la que había planteado. Yo creo que ahí empezó la crisis. Pero a mí nunca me lo hizo saber", dijo el concejal, que ahora pasará a las filas libertarias.

En las elecciones de 2023, Pérez fue candidato a intendente por el MPN. Luego del triunfo de Figueroa a la gobernación, se integró al armado del Frente Neuquinizate, a través del cual consiguió una banca como concejal. Explicó que esa alianza fue una estrategia conjunta para intentar vencer al oficialismo local de Ramón Rioseco.

“Rolando Figueroa tenía que designar un candidato a intendente en Cutral Co y el MPN ya tenía designado un candidato que era yo. Entonces, él nos propone hacer una alianza del MPN con Comunidad. La primera alianza que hubo a nivel provincial, a los fines de poder llevar adelante una batalla más, o una elección más digna, digamos, con posibilidades de ganarle a Rioseco", explicó.

“El único concejal o la única lista que consiguió llegar al número para tener un concejal en Cutral Co fue la lista de Comunidad, que era la que me llevaba a mí como primer candidato”, recordó.

¿La banca es personal o del partido?: picante discusión

Al ser consultado por el sentido del voto y el valor de la representación política tras su pase a otro espacio, Pérez manifestó su interpretación legal. “Al que designa la junta electoral local cuando se hace la elección, es a la persona de César Omar Pérez. El debate género un fuerte contrapunto.

"¿Pero las bancas son de los representantes o las bancas son de los partidos? Porque esa es la discusión", preguntó la periodista. “Como está prevista la ley electoral, yo puedo participar y de hecho yo puedo cambiar de fuerza y sigo manteniendo la banca. Si no se está de acuerdo y de alguna manera queremos cambiar la situación, tendríamos que modificar la ley”, agregó el concejal.

Lejos de renunciar a su banca, Pérez reafirmó que seguirá ocupando su lugar en el Concejo desde el nuevo espacio político. “¿Y usted va a dejar la banca?", insistió la periodista. "No, no. ¿Por qué lo voy a dejar? Si a mí la gente de Cutral Co, me eligió para ocupar un cargo de concejal", remató.

La decisión generó revuelo político en la comarca petrolera. El pase a La Libertad Avanza lo convierte en el primer edil electo por el Frente Neuquinizate que se pasa públicamente al espacio liberal. Mientras tanto, el armado libertario crece en el interior neuquino, y suma una figura con trayectoria local.

“Yo legalmente estoy habilitado porque la banca pertenece a la persona, digamos. Si yo tomo la decisión de participar en otro partido porque la ley me lo está permitiendo. Si nosotros consideramos que esto no estaría o no sería conveniente, modifiquemos la ley", concluyó.