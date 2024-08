Paro docente: denuncian presiones para los que quieren dar clases

“ Hay una gran mayoría silenciosa de docentes que no está haciendo paro ”, remarcó Alejandro Urra, que trabaja como profesor desde hace 16 años en la provincia de Neuquén. Indicó que lo hace en dos escuelas secundarias y que al igual que sus compañeros “que no están adheridos”, recibieron fuertes descuentos.

En diálogo con LMNeuquén , el docente cargó contra los directores quienes hacen paros y, como consecuencia, no informan las novedades al distrito escolar correspondiente que está a cargo de la escuela. Explicó que, al no informar, “el Consejo Provincial de Educación (CPE) interpreta que están todos adheridos y realiza descuentos masivos a todo el colegio”.

Reconoció que este es el mayor problema y cuestionó “la irresponsabilidad” de no pasar las novedades que terminan afectando a toda la planta funcional del establecimiento educativo. “No mantienen los colegios abiertos, a lo sumo le dejan la llave a un docente y lo dejan solo. Los directores se podrían adherir al paro, abstenerse de ciertas funciones, pero estar presentes porque son los mayores responsables”.

Falso acatamiento

El profesor explicó que estas situaciones sin directivos son recurrentes y que “hay colegios en los que el acatamiento aparece que es de un 80%, pero está dibujado porque, en realidad, los docentes no pueden asistir porque están cerrados”.

Urra sostuvo que el director le puede dejar la llave a un docente para que se haga cargo de un colegio, asumiendo la responsabilidad civil. “Eso les da temor porque pueden tener 80 minutos de clases y se tienen que hacer cargo de todo”, ejemplificó.

Analizó que el gremio busca proteger a los directivos para que no informen, “porque obviamente el negocio del gremio es que haya alto acatamiento y la medida tenga mayor peso, para poder negociar con el Gobierno”.

Explicó este procedimiento para que la comunidad conozca la dinámica dentro de los colegios cuando hay medidas de fuerza. “Si el directivo mantiene abierto el colegio y los docentes que deciden no acatar la medida pueden ir a trabajar, obviamente la medida pierde fuerza, entonces en este sentido la lógica del gremio es obligar a los directores que no informen”, aseguró.

regreso- clases - Neuquén.jpg Sebastián Fariña Petersen

Además, puso en duda los números de adhesión que se promocionan y remarcó que “el alto acatamiento es algo ficticio, porque si vos vas a lo micro, hay docentes que no van porque están coaccionados, te dejan atado de manos”, sostuvo.

Pidió que se escuche la voz de los maestros que no apoyan los paros y que quieren ir a trabajar, aunque no siempre puedan. “Cuando a vos te dicen 'hacé tu trabajo si querés, pero yo no soy responsable, te cargo a vos', entonces los docentes, por temor, no van”.

En una consulta de este medio al Ministerio de Educación, se constató que a través del número de WhatsApp (habilitado recientemente para recibir reporte de las escuelas cerradas o sin actividades) se recibieron denuncias similares, informadas tanto por familias, como por docentes.