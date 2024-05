Paro de la CGT: los servicios de colectivo afectados en Neuquén

Únicamente van a funcionar algunos servicios esenciales, según ejemplificó Ceballos, como los que brindan servicios petroleros. Más allá de esto, dijo, "paran todos todos los transportes que están agrupados en nuestra organización sindical".

A partir de las 00 del viernes, se retomarán todos los servicios.

colectivos uta base bloqueo Anahí Cárdena

En cuanto a la cantidad de usuarios afectados por la medida, el secretario gremial de UTA manifestó que saben que lamentablemente será una gran cantidad de población la afectada pero que "no tenemos otra manera. Inclusive la misma sociedad está de acuerdo con esta medida, así que obviamente que mucha gente que está afectada, pero me da la sensación que está todo el mundo de acuerdo con esto".

Paro de la CGT: sin tren, con taxis

Este jueves tampoco funcionará el Tren del Valle en su conexión de Neuquén con Plottier ya que el gremio que agrupa a los trabajadores ferroviarios se adhirió a la medida nacional convocada por la CGT.

Con respecto al servicio de taxis, Eduardo Lira, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Neuquén, indicó que el gremio adhiere formalmente al paro, aunque reconoció que muchos taxistas trabajarán.

"No quiere decir que todo el mundo va a adherir, porque en el sector empresarial y otras instituciones no sé qué van a hacer. Sí van a trabajar porque siempre quedan las guardias mínimas, porque nosotros somos un gremio de servicio y siempre tenemos que dejar guardias mínimas. Pero ya la parte empresarial ha dicho que va a trabajar y no va a hacer paro", explicó.

"Ese día en la institución del sindicato de taxis no abrimos y adherimos. Todos tienen la libertad, si quieren trabajar no vamos a impedirlo", afirmó Lira.

Otros gremios que se suman

La Bancaria, gremio que nuclea a los trabajadores de los bancos, se sumará a esta medida nacional por lo que en Neuquén no funcionarán los bancos.

La dirigencia de este gremio explicó en declaraciones radiales que la Ley Bases retoma el Impuesto a las Ganancias, por lo que los empleados del sector se verán perjudicados y decidieron adherir al paro para hacer saber su rechazo.

marcha paro del 24 neuquen (2).jpeg Sebastián Fariña Petersen

También la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) ya anunció su adhesión al paro nacional, por lo que convocó a los docentes de toda la provincia a sumarse a la medida de fuerza por 24 horas. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, explicó que la CTERA llamó a sumarse al paro a todos los gremios docentes del país y que este jueves habrá paro en las escuelas de Neuquén.

Por otro lado, los trabajadores mercantiles nucleados en el Centro de Empleados Comercio (CEC) del Neuquén también se van a sumar al paro de este jueves en Neuquén.

"El CEC para frente a un gobierno nacional que aplica un fuerte ajuste a los sectores populares, que pretende quitar derechos laborales fundamentales, que licuó salarios y jubilaciones, que dejó de enviar fondos a las provincias, que paralizó la obra pública, que impulsa la privatización de empresas públicas y que quiere que los salarios paguen ganancias", explicaron en un comunicado.

A su vez, estatales, judiciales y legislativos también se suman al paro: ATE, SEJUN, ANEL y UPCN. Todas las oficinas de la administración pública se verán afectadas y los judiciales informaron que solo habrá atención urgente y en lugares donde asiste población más vulnerable, es decir, defensorías civiles, defensorías del Niño y Oficinas de violencia.

Por último, el gremio Sitramune, que aglutina a los empleados municipales de Neuquén, confirmó su adhesión a la medida de fuerza en contra del ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional.