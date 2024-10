Patricia Bullrich anunció un destacamento de Gendarmería para Vaca Muerta

“Que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, terminó la referencia Bullrich entre risas, en alusión al presidente de Chile Gabriel Boric.

conferencia prensa bullrich nicolini bariloche Gentileza El Cordillerano

Flanqueada por el ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, y su par neuquino Matías Nicolini, Bullrich, abrió en el salón principal de BEC repleto de referentes de fuerzas de seguridad argentinas y enviados de algunos países, la Ministra abrió la VI etapa del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, de la que participaron Río Negro, Neuquén y Chubut

En el estrado estuvo el intendente Walter Cortés, quien ofreció una bienvenida, y además asistieron los diputados nacionales Lorena Villaverde (LLA), Sergio Capozzi (PRO), Agustín Domingo (JSRN); legisladores del PRO de Río Negro encabezados por Juan Martín; los ministros rionegrinos de Seguridad Fabián Gatti y de Desarrollo Social, Juan Pablo Muena, entre otras autoridades.

Por otra parte, Bullrich destacó el compromiso de los uniformados en el trabajo en el servicio de seguridad frente al narcotráfico, y dijo que el curso brinda los elementos fundamentales para dar esta pelea.

En otro orden, dijo que la situación de los conflictos con mapuches "está más tranquila" y anunció que Gendarmería Nacional instalará un destacamento entre Allen y Fernández Oro, en el Alto Valle, para operativos en Río Negro y Neuquén, e incluso actuar en la zona de Vaca Muerta, según reprodujo el sitio Bariloche2000.

Trabajo coordinado contra los narcos

Mencionó que ya pasaron por la capacitación más de 750 efectivos federales y provinciales y dijo que las jurisdicciones deben “ir de la mano” en esta lucha, “no trabajar en compartimentos estancos”.

“Vamos organizando comandos conjuntos, de manera que si se agarra a un delivery se llegue a la frontera, para abordar el problema en forma integral”, afirmó, y dijo que el Gobierno promueve “la primera ley contra el crimen organizado de Argentina, la ley antimafia, tomada de la experiencia italiana”.

Agregó que eso busca que “si alguien está en una organización criminal, no importa si sea transportando, vendiendo o como sicario, todos reciben la pena máxima de la organización. Por ejemplo, en el caso de Los Monos, será el Estado nacional contra la organización. Y a todos les tocará la máxima pena que le toca a la organización. Porque si no, cae un jefe y siguen las ramificaciones operando afuera”.

conferencia prensa bullrich nicolini bariloche

Por otra parte, mencionó que no hay “organizaciones tan importantes, operando en las fronteras”, aunque citó tiroteos y enfrentamientos en aumento en el norte, desde Bolivia a Gendarmería, o en la Triple Frontera contra Prefectura.

“Queremos trabajar junto a las provincias para atacar a la cadena completa. Esto se hace por poder y por dinero. En el poder intentan comprar la voluntad de los políticos, los jueces y los policías. Por eso entre todos lograr un acuerdo estratégico del sentido de nuestra luchar. El que se pase de bando, la misma pena de un criminal. Tenemos que trabajar juntos contra el narcotráfico y el narcomenudeo en el país”, agregó.