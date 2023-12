Patricia Bullrich: "El único lugar en que hubo un corte fue en el puente Cipolletti-Neuquén"

"Se acabaron los punteros dueños de los planes, no les deben responder a ninguno de ellos. La gente es libre", continuó Bullrich. La ministra indicó también que "la mayoría de la gente decidió no asistir a la marcha porque iban a tener como consecuencia la pérdida del plan".

operativo protocolo antipiquete buenos aires La Policía Federal Argentina custodiando la movilización de este miércoles. Telam

Por último afirmó que "la acción de las fuerzas de Seguridad fue correcta, de acuerdo a los protocolos que lograron llevar adelante con el mínimo uso de la fuerza", y agregó: "Tal es así, que el único herido es un miembro de la fuerza y ninguno de los civiles".

"Terminó el vale todo, es el inicio de una nueva etapa", afirmó la funcionaria y agregó que "es importante que las fuerzas se sienten cuidadas". En ese sentido, aseguró que el Gobierno las "respalda", y celebró la presencia del presidente en el Departamento de Policía donde funciona el comando unificado de las cinco fuerzas federales que dependen del ministerio de Seguridad.

Patricia Bullrich volvió a mencionar el puente Cipolletti - Neuquén

La ministra aseguró que "hoy hubo libre circulación en todo el país", y agregó que "es algo que no veíamos hace muchos años, tanto en Buenos Aires como en muchas ciudades del país". En ese sentido, detalló: "También en un puente muy emblemático que siempre es cortado, el que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén que fue rápidamente liberado por la Gendarmería Argentina".

Luego de eso enumeró que "no se cortó la 9 de Julio, el Metrobús ni el puente Pueyrredón, como tampoco accesos ni rutas".

"La gente pudo circular sin ningún tipo de problemas, el único lugar en el que hubo un corte de muy poco tiempo fue en Cipolletti - Neuquén", volvió sobre el tema la ministra e insistió en que este bloqueo fue "rápidamente desactivado por las fuerzas de Seguridad".

Liberaron los puentes carreteros.mp4

Por otra parte, comentó: "hoy los manifestantes no trasportaron palos, ni piedras, ni estaban encapuchados; y no vinieron en colectivos porque sabían que todos iban a ser intervenidos. El primer colectivo, que no estaba habilitado, fue decomisado y las personas tuvieron que tomar otro medio para llegar a la movilización o se habrán vuelto a su casa".

Bullrich, también remarcó que "no hubo madres ni padres con niños".

corte de ruta en Cipolletti (9).jpg Claudio Espinoza

Además, volvió a destacar la línea habilitada para denunciar "amenazas y extorsiones" y aseguró que tuvieron más de 10 mil denuncias, "miles de argentinos dijeron 'basta' al apriete y la extorsión de los gerentes de la pobreza", sentenció.

"La gente está lista para comenzar un cambio en la Argentina, quiero agradecerle a aquellos que entendieron que si cortaban no cobraban", cerró y aseguró que el protocolo se volverá a aplicar en nuevas manifestaciones.