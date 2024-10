Patricia Bullrich viene a Neuquén con Luis Petri: cómo es la agenda

Por último, según la agenda oficial, se llevará a cabo una actividad vinculada con la implementación -desde el próximo lunes- de la reforma del Código Procesal Penal, que encabezará el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

luis petri 01 1200x678.jpg Luis Petri será el flamante ministro de Defensa en el gobierno de Javier Milei.

La visita de Patricia Bullrich en Bariloche

El pasado 21 de octubre, Bullrich encabezó en Bariloche un encuentro de lucha contra el narcotráfico y en una conferencia de prensa expresó preocupación por el problema fronterizo en el sur del país. Anunció la creación de un destacamento de Gendarmería en el Alto Valle.

Bullrich dijo que el Gobierno nacional mira con preocupación el incremento en el sur de “modalidades delictivas que vienen de Chile”, y dio como ejemplo el aumento de ingreso al país de inhibidores desde el país vecino, usados para abrir autos y desactivar alarmas para robar.

“Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”, precisó, y agregó que en la región están detectando el paso desde Chile de “otras modalidades delictivas”.

“Que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, terminó la referencia Bullrich entre risas, en alusión al presidente de Chile Gabriel Boric.

Flanqueada por el ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, y su par neuquino Matías Nicolini, Bullrich, abrió en el salón principal de BEC repleto de referentes de fuerzas de seguridad argentinas y enviados de algunos países, la Ministra abrió la VI etapa del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, de la que participaron Río Negro, Neuquén y Chubut.

En el estrado estuvo el intendente Walter Cortés, quien ofreció una bienvenida, y además asistieron los diputados nacionales Lorena Villaverde (LLA), Sergio Capozzi (PRO), Agustín Domingo (JSRN); legisladores del PRO de Río Negro encabezados por Juan Martín; los ministros rionegrinos de Seguridad Fabián Gatti y de Desarrollo Social, Juan Pablo Muena, entre otras autoridades.