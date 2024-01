Plottier: rescataron a una perrita por maltrato animal

Walter Olmos, director de Zoonosis de Plottier, explicó que la denuncia se hizo directamente a Fiscalía. "El can estaba hace tiempo en una casa abandonada, no había nadie y no sabemos cómo ingreso la perra o si la abandonaron, o si ingresó y no supo cómo salir", contó.

Olmos señaló que "hace rato que una familia la viene asistiendo y ahora fiscalía se la dio a resguardo a ellos mismos, que son quienes hicieron la denuncia. Ahora se encuentra en buen estado de salud, un poco tímida y reacia con las personas porque ha estado mucho tiempo sola, pero no se ve agresiva".

Al respecto de la cantidad de denuncias que reciben de este tipo, el director de Zoonosis afirmó que son muchas. Sobre todo de perros que quedan atados afuera a altas temperaturas y los transeúntes ven la situación del animal al sol y hacen las denuncias.

"Ahí nosotros asistimos enseguida y les solicitamos a los dueños que les mejoren las condiciones. Muchas veces es por desconocimiento, a veces los dejan en una cuchita afuera pero no tienen suficiente reparo. Además de que tienen que tener agua en abundancia", aseguró Olmos.