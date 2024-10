Plottier: vecinos de Colonia San Francisco preocupados por las demoras en la obra de gas

En ese sector de la ciudad hace 25 años que no cuentan con ese servicio y hoy estaban esperanzados de poder tenerlo pero aseguran que la empresa paró la obra.

Griselda Quesada es una vecina de Colonia San Francisco en el Oeste de Plottier quien aseguró que la obra de gas que se inició en ese sector de la ciudad y en el barrio La Matilda está "frenada" por lo que tiene miedo de que no se logre ese servicio por el que esperan hace 25 años.

Además, Quesada contó que cada familia debe hacer la obra de gas natural interna para la que contrataron a la misma empresa que contrató la Municipalidad para que les haga los nichos a cada uno. Esa empresa le pidió 200 dólares a cada familia para ese trabajo y 850 a los que, como Quesada, debían hacer gabinetes más grandes . "Y ahora no aparecen, no nos contestan ", advirtió en declaraciones a LU5.

obra de gas en colonia san francisco plottier

La mujer contó que desde su inicio las cosas se hicieron de una manera "improvisada" porque por ejemplo fue una vecina la que se encargó de buscar cinco presupuestos para la obra de gas, que luego la Municipalidad optó por uno para llevarla adelante.

"Mi vecina fue la que se tomó el trabajo de pedir cinco presupuestos y luego el encargado de Obras Públicas fue el que eligió la empresa. Luego llaman a una reunión en la casa de esta señora, una excelente vecina que puso su casa para hacer todos los trámites", describió la mujer quien contó además que cada frentista tiene una gran inversión personal para hacer las conexiones de gas en su casa.

Obra de gas

Para hacer estas obras que cada uno debían hacer, los vecinos se pusieron de acuerdo para contratar a la misma empresa que iba a concretar la obra municipal porque entendieron que era una buena idea. "Pero ahora no aparecen ni para una cosa ni la otra", dijo.

"Por lógica entendimos que era la empresa contratada por la Municipalidad la mejor para hacernos las obras internas, aunque nos aclararon que los precios eran en dólares", recordó la vecina de Colonia San Francisco de Plottier.

obra de gas en colonia san francisco plottier

En los últimos días, los vecinos se enteraron de que el problema radica en que las calles de su barrio no tienen la longitud necesaria que requiere Camuzzi para la instalación del gas por lo que no entienden cómo la Municipalidad no chequeó eso con anticipación.

"Ahora nos atienden de la Municipalidad Mariela Figueroa y nos recomienda que hagamos una comisión vecinal", contó la mujer, quien se manifestó nerviosa con lo recomendado ya que esperan respuestas más concretas a las demoras de la obra de gas.

Quesada advirtió que "es un nivel de improvisación terrible", ya que la Municipalidad debió chequear cómo estaba el barrio antes de empezar y a la vez qué trayectoria tenía la empresa contratada.

Los vecinos están organizados y a la espera de una pronta respuesta de la Municipalidad para que se retome la obra que les traerá gas a sus casas.