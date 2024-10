Polémica por un proyecto para crear una línea telefónica de denuncias en las escuelas de Neuquén

La iniciativa fue presentada por las legisladoras Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) y Mercedes Tulián (PRO-NCN) quienes destacaron las motivaciones para crear una línea telefónica sobre el funcionamiento de las escuelas. Al respecto, Tulián destacó que "tiene que ver con la burocracia que muchas veces genera el sistema, donde los padres o tutores y alumnos no tienen acceso a cómo hacer llegar los casos de bullyng".

En ese sentido, consideró: "Nos estamos perdiendo muchas situaciones bastante graves, acoso, bullying, hostigamiento" y manifestó: "Conozco varios casos que me llegan a mí, la mayoría por ser presidenta de comisión de educación, y me llegan desde mi ciudad, San Martín de los Andes, y que avisaron a supervisión, pero no tuvieron respuestas".