Preocupación: continua el robo de placas de bronce en los cementerios de Neuquén

Pese a que se reforzó el equipo de seguridad para prevenir estas situaciones, no se han detenido. Piden a los damnificados que hagan la denuncia policial.

El robo de placas de bronce en los cementerios de Neuquén se ha convertido en un problema de inseguridad constante , es por ello que desde la Municipalidad decidieron reforzar las guardias. Sin embargo, esto no ha desalentado a los ladrones que siguen encontrando refugio en un mercado negro, en el cual vender el botín.

Según señaló, no pudieron ser detenidos porque salieron corriendo. “Esto de alguna manera nos sirvió para detener un poco esto. La gente sabe ahora que hay un control más estricto”, observó.

ON - Funebreros cementerio central (17).jpg Además de las placas, en los nichos suelen llevarse floreros y herrajes de las puertas. Omar Novoa

Esto se debe a que se reforzó la vigilancia. “Intentamos también un control más estricto sobre la gente que entra fuera de horario, pero bueno, es difícil porque acá ingresan muchas personas durante el día. A la noche está cerrado, lo que no quita igual que accedan por algún paredón”, aseguró.

La Justicia trabaja para desbaratar el mercado negro

Martínez observó que “si hay robo de placas de bronce es porque hay personas que las compran”. No obstante, como las familias no se dan cuenta inmediatamente, suelen realizar solo la queja en el cementerio, pero no la denuncia en la Policía.

“No hay tantas denuncias formales. De igual modo, pedimos intervención a la Justicia, porque sabemos que si hay quienes roban es porque hay otros que lo adquieren, o sea, hay negocios que están comprando este material, por lo tanto, se han generado esta oferta y esta demanda”, explicó.

ON - Funebreros cementerio central (4).jpg Omar Novoa

El funcionario explicó que desde la Municipalidad se instrumentó un seguro, por lo que, si los damnificados formalizan la denuncia, el seguro actúa y le reconoce un porcentaje del monto, que le hayan robado. “Entonces, lo único que nos queda a nosotros es tener los recaudos necesarios para un control más estricto”, recalcó.

Por último, aseguró: “Es una situación que nos afecta y nos duele muchísimo porque que se metan con algo tan sentimental para la gente, que tiene que ver con los recuerdos que están en las tumbas. Así que hemos reforzado la vigilancia, principalmente tratando de que esto no ocurra”.